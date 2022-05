O magnata diz que só avança com a compra da empresa quando houver "transparência" quanto às contas falsas. Entretanto, preços continuam a baixar.

Musk diz que não avança (para já) com compra do Twitter

O multi-milionário Elon Musk diz estar reticente com a compra do Twitter e disse mesmo que "o negócio não pode avançar" enquanto a empresa não for transparente quanto à percentagem de contas falsas existentes na rede social.