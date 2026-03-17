Estado encaixa 353 milhões com jogo online em 2025

Com as receitas brutas a atingirem o menor crescimento anual de sempre, para 1,2 mil milhões de euros, a receita do Imposto Especial de Jogo Online (IEJO) bateu o recorde ao aumentar 5,5% face ao ano anterior.

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A receita fiscal gerada pela atividade de jogo online em Portugal atingiu o recorde de 353 milhões de euros em 2025, mais 5,4% em relação ao ano anterior, apesar de se ter registado o menor crescimento anual de sempre das receitas, em termos percentuais (8,5%), para 1,2 mil milhões de euros, de acordo com o relatório do quarto trimestre do ano passado publicado pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ).



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“Os dados relativos a 2025 confirmam uma tendência que se verifica de forma progressiva já há uns anos e que se acentuou de forma marcada neste último ano: uma desaceleração do crescimento do mercado, característica de um setor que entra numa fase de maior maturidade”, observa Ricardo Domingues, presidente da Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO), em comunicado.

Domingues afirma que “a indústria encara esta evolução como natural, face à estabilização de um setor que só este ano faz 10 anos de ser lançado e que beneficiou do aumento da digitalização do consumo”.

Ainda assim, não deixar de sublinhar “a necessidade de dar um salto decisivo no combate ao jogo ilegal, onde 40% dos portugueses continuam a apostar, conforme o repto lançado pela APAJO no fim de 2025, e atualizar a oferta do mercado licenciado de forma que possa acompanhar a procura”, preconiza.