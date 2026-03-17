Estado encaixa 353 milhões com jogo online em 2025

Com as receitas brutas a atingirem o menor crescimento anual de sempre, para 1,2 mil milhões de euros, a receita do Imposto Especial de Jogo Online (IEJO) bateu o recorde ao aumentar 5,5% face ao ano anterior.
A receita fiscal gerada pela atividade de jogo online em
Portugal atingiu o recorde de 353 milhões de euros em 2025, mais 5,4% em
relação ao ano anterior, apesar de se ter registado o menor crescimento anual
de sempre das receitas, em termos percentuais (8,5%), para 1,2 mil milhões de
euros, de acordo com o relatório do quarto trimestre do ano passado publicado
pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ).
apostas, jogos onlineiStockphoto
“Os dados relativos a 2025 confirmam uma tendência que se
verifica de forma progressiva já há uns anos e que se acentuou de forma marcada
neste último ano: uma desaceleração do crescimento do mercado, característica
de um setor que entra numa fase de maior maturidade”, observa Ricardo
Domingues, presidente da Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online
(APAJO), em comunicado.
Domingues afirma que “a indústria encara esta evolução
como natural, face à estabilização de um setor que só este ano faz 10 anos de
ser lançado e que beneficiou do aumento da digitalização do consumo”.
Ainda assim, não deixar de sublinhar “a necessidade de
dar um salto decisivo no combate ao jogo ilegal, onde 40% dos portugueses
continuam a apostar, conforme o repto lançado pela APAJO no fim de 2025, e
atualizar a oferta do mercado licenciado de forma que possa acompanhar a
procura”, preconiza.