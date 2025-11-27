Sábado – Pense por si

Vídeos
27 de novembro de 2025 às 13:05

Miguel Costa Matos diz que voto contra do PSD à proposta do PS para reformar receitas do jogo online é "incompreensível"

O deputado do Partido Socialista (PS) Miguel Costa Matos afirmou esta quinta-feira que é "incompreensível" o voto contra do PSD à proposta dos socialistas para reformar as receitas do jogo online para o desporto.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente