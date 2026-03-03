Sábado – Pense por si

Vida

Influencers promovem sites de apostas ilegais

Cláudia Rosenbusch
Cláudia Rosenbusch 23:00

São recrutados em reality shows e recebem milhares de euros com publicidade a sites de casinos online. Entre eles estão Numeiro e vários ex-concorrentes da Casa dos Segredos.

Quando, há uns meses, recebeu uma oferta choruda para promover um casino online ilegal, o youtuber Rodrigo Coutinho reagiu por impulso: “Apaguei logo o email para nem sequer cair em tentação”, conta à SÁBADO o jovem de 28 anos. E acrescenta: “Eram 20 mil euros para dois meses de vídeos.” Rodrigo tem 90 mil pessoas que o seguem naquela rede social e por isso faz as contas: “Há youtubers com um milhão de seguidores cá em Portugal. Devem receber valores absurdos.”

