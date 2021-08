Arrendar casa em Portugal ficou mais barato

Lisboa foi a região onde o preço do arrendamento mais caiu. No sentido inverso, Viseu, Castelo Branco e Coimbra foram as cidades que mais viram os preços subir.

Arrendar casa ficou mais barato, em Portugal, no último ano. Os dados do índice de preços do idealista mostram uma quebra de 4,9% em agosto de 2021, quando comparado com o mesmo mês do ano passado. Em média, arrendar custava 10,9 euros por metro quadrado.