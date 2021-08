Eletricidade está a preços 'astronómicos'. O que implica isso para o seu bolso?

Foi atingido o preço mais alto de sempre para a eletricidade negociada no mercado grossista ibérico. Mas (para já) terá pouco impacto nas finanças individuais.

O preço grossista da eletricidade a nível ibérico atingiu esta segunda-feira um novo máximo histórico: 130,5 euros por megawatt hora (MWh).É a oitava vez que é batido um recorde no preço da eletricidade no mercado ibérico da eletricidade (o Mibel) este ano. Mas para já, estes valores não deverão pesar-lhe no bolso. Mas o futuro a longo prazo ainda é incerto.

Por enquanto asa EDP garante que os preços para os consumidores em mercado livre (a maioria dos particulares) se vão manter até ao fim de 2021, avança o jornal Expresso. Já os clientes que ainda têm tarifas reguladas já viram as suas contas da luz aumentar. A EDP Comercial tem uma quota de mercado de 74% em número de clientes e 42% em consumo, segundo dados de junho da ERSE.

O preço grossista corresponde ao preço da produção da eletricidade, antes dos custos associados a transporte e distribuição. E se em junho o preço médio da eletricidade na Península Ibérica era de 83 euros MWh, em agosto a média é de cerca de 105 euros. Mas a subida pode continuar a subir, já que o preço pode atingir os 130 euros MWh. E as previsões dos conhecedores do mercado contactados pela SÁBADO é que os continuem acima dos 100 euros por MWh nos próximos meses.