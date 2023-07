A Palavras de Prestígio, empresa detida pelo Grupo Bel de Marco Galinha, vai comprar os 50% do capital da distribuidora VASP à Cofina.

Luana Augusto com Leonor Riso

Luana Augusto com Leonor Riso

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Empresa de dono do DN compra 50% da Vasp à Cofina

A Palavras de Prestígio, empresa detida pelo Grupo Bel, de Marco Galinha, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) de que chegou a acordo com a Cofina para comprar a participação de 50% detida pela dona da CMTV, Correio da Manhã, Negócios, Sábado e Record na distribuidora de jornais, jogos da Santa Casa e cartões telefónicos pré-pagos.





Páginas Civilizadas, do grupo Bel, e 33,33% são detidos pela Global Media.



A Cofina reforçou a sua participação na VASP em junho de 2021, quando comprou 16,66% da distribuidora à Impresa por 1,05 milhões de euros. Na altura, também a Páginas Civilizadas adquiriu à Impresa outros 16,66% pelo mesmo valor.







Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com o anúncio publicado na imprensa, a sociedade de Marco Galinha vai exercer o direito de opção de compra sobre as ações na posse da Cofina SGPS.A VASP vai assim, na prática, ficar sob controlo de Marco Galinha, uma vez que o maior acionista da Global Media, dona do DN, JN, O Jogo e TSF, já detém uma participação de 16,66% através da