Cofina confirma que Cristiano Ronaldo faz parte dos investidores

A Cofina - SGPS comunicou esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que recebeu esclarecimentos relativos à oferta vinculativa para a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da Cofina Media. Em causa está o Management Buy Out (MBO) que está a ser levado a cabo por um conjunto de quadros do grupo de media e outros investidores.







CMTV

mpresa dona do Negócios, CMTV, Correio da Manhã, Sábado e Record

A Media Capital também está na corrida pela aquisição de 100% da Cofina, tal como confirmou a própria empresa à CMVM no passado dia 11 de junho.



"O Grupo Media Capital, SGPS, S.A. torna público que informou a Cofina de que mantém o interesse na aquisição de 100% do capital social da Cofina Media", referiu na altura, dando conta de que assumia "o compromisso de participar no processo de alienação do referido ativo que venha a ser promovido pela Cofina, organizado em modelo de leilão ou outro, e desde que pautado por regras objetivas e transparentes, mediante a apresentação de proposta que atribui à Cofina Media um Enterprise Value superior a 75 milhões de euros".

"Na sequência de uma solicitação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e do comunicado do passado dia 30 de junho de 2023, a Cofina torna público que recebeu esclarecimentos relativos à oferta vinculativa para a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da Cofina Media, S.A.", refere o regulador numa nota hoje publicada no site.A potencial compradora, pode ler-se na nota divulgada pela CMVM, "é uma sociedade veículo denominada Expressão Livre, que será detida, direta ou indiretamente, pelos seguintes investidores: Luis Santana; Ana Dias; Octávio Ribeiro; Isabel Rodrigues; Carlos Rodrigues; Luís Ferreira; Carlos Cruz; Cristiano Ronaldo; Domingos Vieira de Matos; Paulo Fernandes; e João Borges de Oliveira"."Considerando que alguns dos investidores são simultaneamente membros do conselho de administração da Cofina, a Cofina assegurará a estrita observação de todas as disposições legais aplicáveis a transações com partes relacionadas", refere a mesma nota.Recorde-se que a e comunicou a 30 de junho que recebeu uma oferta vinculativa pela totalidade do capital da Cofina Media que avalia a empresa em 75 milhões de euros.