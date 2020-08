Em Espanha, jovens tinham que ganhar o dobro para conseguir comprar casa 

€757 mensais.

Em Espanha, os jovens teriam que ganhar um salário de €1.935,57 para comprar uma casa sem ter que gastar mais de 30% dos seus rendimentos. Porém, este valor é o dobro (101,41%) do que recebem em média os jovens com menos de 34 anos.Os dados são do Observatório da Emancipação do Conselho de Juventude de Espanha e foram publicados para assinalar o Dia da Juventude, que se celebra a 12 de agosto.Segundo o site 20minutos, um jovem que queira comprar uma casa pedindo 80% do valor ao banco teria que pagar uma entrada de 4,1 vezes o seu salário anual. O valor da entrada seria de €47.104,8.O Observatório indica que a compra de casa tem sido impossível para um jovem há mais de uma década. Mesmo os jovens mais velhos, entre os 30 e 34 anos, têm muitas dificuldades: teriam que ganhar mais 48,23% para conseguir comprar uma casa sem gastar mais de 30% dos rendimentos mensais.Quanto a arrendar uma casa em Espanha, a maioria dos jovens até 29 anos teria que pagar 90,7% do seu salário mensal. Esse valor supera os 100% caso a casa seja na Catalunha, Baleares ou em Madrid. Para muitos jovens, aponta o Observatório, as alternativas são adiar a emancipação ou dividir casa com outros inquilinos.Em Portugal, dados revelados pelo jornal Expresso a partir de dados do INE de 2018 revelam que os jovens entre os 25 e os 34 anos recebiam em média