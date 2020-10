—

—

ePaper ou encontre-o nas bancas a 07 de outubro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 07 de outubro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Durante quase sete meses, Beatriz Vieira fez da procura de emprego a sua rotina. Todas as manhãs, visitava sites de anúncios à procura dos que melhor encaixassem na sua formação em Direito. O ano de 2020 arrancou com respostasfinalmente. Foi chamada a entrevistas, estava selecionada para alguns estágios. "Mas quando chegámos ao fim de fevereiro ou março, deixou de haver ofertas e foi muito assustador. Comecei a receber emails que me diziam que os programas estavam suspensos." Aconteceu o mesmo com recém-formados de todo o País.Mas com o avançar das semanas, houve uma retoma. Beatriz (e muitos outros que contaram as suas histórias à) foi bem sucedida no processo de recrutamento do banco francês Natixise esta é apenas uma das empresas estão a recrutar, seja para posições permanentes ou para programas de trainees.São essas empresas que traçam nesta edição dao perfil dos jovens licenciados que procuram (dos cursos mais desejados às atividades que chamam à atenção num currículo). E os especialistas dão dicas para se ser contratado.