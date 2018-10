Musk anuncia no Twitter versão mais barata do Tesla Model 3

A Tesla lançou nos mercados dos EUA e Canadá uma versão mais barata do Model 3, anunciou esta madrugada de sexta-feira o CEO da empresa, Elon Musk, através do Twitter. O gestor indicou que o preço do automóvel 100% eléctrico será de 35 mil dólares, mas o site da empresa aponta para um valor de base de 45 mil dólares.





A nova versão "custará 35 mil dólares após os incentivos fiscais federais e estaduais na Califórnia, mas o custo verdadeiro está mais próximo dos 31 mil dólares contabilizando as poupanças com combustível", escreveu Musk.O site da empresa, contudo, apresenta como preço-base 45 mil dólares. Com os incentivos fiscais e uma poupança de 4.300 dólares em combustível, o preço da nova versão do Model 3 seria de 34.400 dólares, refere o USA Today.