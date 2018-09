Regulador do mercado dos EUA processa Musk por fraude bolsista

A reguladora do mercado de capitais dos EUA, Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente à CMVM em Portugal) vai processar Elon Musk, CEO da Tesla, alegando fraude com acções.

No passado dia 18 de Setembro tinha já sido avançado pelos media que a fabricante norte-americana de veículos eléctricos Tesla estava sob investigação por parte do Departamento da Justiça dos EUA devido ao tweet que Elon Musk publicou a 7 de Agosto dizendo que tinha assegurado financiamento para retirar a empresa de bolsa.

Musk referiu nessa altura que estava a pensar retirar a empresa de bolsa a um valor de 420 dólares por acção. Nesse momento, as acções dispararam para 366 dólares e a esse preço a Tesla valia 71,6 mil milhões de dólares. Segundo os dados da Bloomberg, Musk tem uma posição de 19,78% na Tesla, o que significa que teria de desembolsar 57,5 mil milhões de dólares para comprar a restante parte.