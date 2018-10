Bruxelas autoriza compra da Imerys pela Lone Star

A Comissão Europeia autorizou esta sxta-feira a compra da empresa francesa de produtos cerâmicos Imerys pelo grupo norte-americano Lone Star, que em Portugal detém uma participação na Esmalglass e no Novo Banco, considerando que não viola as regras da concorrência.A Imerys fabrica e fornece produtos para telhados, nomeadamente telhas de barro, soluções fotovoltaicas e térmicas. E o fundo Lone Star é uma sociedade de capital de investimento e que detém, em Portugal, 75% do Novo Banco, criado em agosto de 2014 após a resolução do Banco Espírito Santo.Em 2017, a Autoridade da Concorrência portuguesa deu luz verde à operação através da qual a Lone Star fica com uma posição na Esmalglass, empresa espanhola de produtos cerâmicos que opera em Portugal e no Brasil, entre outros países.