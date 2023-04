Elon Musk: Dirigir o Twitter tem sido 'doloroso' e 'uma montanha-russa'

O dono do Twitter, Elon Musk, assumiu em entrevista ao canal britânico BBC que liderar a rede social tem sido "bastante doloroso" e "uma montanha-russa". Na conversa, a que assistiram três milhões de pessoas através do Twitter, o bilionário também admitiu que venderia a empresa se aparecesse a pessoa certa.







Musk é o dono do Twitter desde outubro, quando terminou o negócio de 44 mil milhões de dólares (40,3 mil milhões de euros), após uma breve disputa judicial em que a empresa queria forçar o empresário a cumprir a oferta que tinha feito meses antes. Perante o risco de vir a perder o caso, Musk avançou com a compra.Questionado se estava arrependido de fazer o negócio, respondeu que "o nível de dor tem sido bastante elevado, não tem sido uma festa". Sobre o tempo em que está à frente das rédeas da empresa, o segundo homem mais rico do mundo assumiu: "Não tem sido aborrecido. Tem sido uma montanha-russa e tanto". Apesar destas dificuldades, sublinhou que comprar a empresa foi a coisa certa a fazer.Alguns meses passados, Elon Musk referiu que as coisas estão a ir "razoavelmente bem", com o aumento de utilizadores da rede social. Ainda assim alertou que a empresa "mal está em equilíbrio financeiro", depois de muitos anunciantes terem saído e de ter reduzido drasticamente o número de funcionários.Neste momento, a empresa tem 1.500 funcionários, quando tinha "pouco menos de 8.000" no momento em que Musk chegou à liderança. "Podemos ter um fluxo financeiro positivo este trimestre se as coisas correrem bem", apontou.Sobre a sua gestão da empresa, partilhou que às vezes dorme no escritório, num sofá de uma biblioteca "onde ninguém vai". Já para as polémicas em que se viu envolvido, muitas vezes graças às coisas que escreve na sua rede social, Musk apresentou uma solução: "Acho que não devia tweetar depois das 3h da manhã".O bilionário não deu, no entanto, nenhuma pista sobre se irá passar a pasta de CEO do Twitter nos próximos tempos. Algo que não só tinha sido anunciado pelo próprio como algo para fazer até ao final do ano, como lhe está a ser cobrado pelos investidores da Tesla, uma das suas principais companhias, a par da Space X.