Canal NOW ultrapassa CNN Portugal

Julho vai voltar a ser o melhor mês de sempre do canal NOW.

O canal NOW ultrapassou ontem a CNN Portugal, ao obter mais audiência que o canal de notícias da TVI. O NOW alcançou uma audiência média, este sábado, de 39740, equivalente a um share médio de 1,85%.



A CNN ficou atrás do NOW, ao alcançar apenas 39420 espectadores em média, a cada minuto do dia.

A vitória sobre a CNN Portugal sucede-se a uma série de triunfos sobre a SIC Notícias, quer nos principais horários, quer nas médias diárias globais. Ontem, essa vitória do NOW alargou-se ao canal de informação da TVI.

O NOW tem subido todos os meses e em junho alcançou o melhor resultado de sempre, recorde que vai ser largamente batido em julho. Julho vai voltar a ser o melhor mês de sempre do canal NOW.

O NOW é o projeto televisivo que agrega o Negócios, o Record, a SÁBADO e a Máxima. É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.