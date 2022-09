Divulgados dados de 1,5 milhões de clientes da TAP

O grupo Ragnar Locker, que reivindicou um ataque informático à TAP, publicou esta segunda-feira quase 600 gigabytes de dados de 1,5 milhões de clientes da companhia aérea portuguesa.



O grupo refere, no comunicado divulgado na dark web, que "a TAP não está preocupada com a privacidade da informação pessoal que recolheu" e que a empresa "tentou tudo menos proteger os dados dos clientes, numa tentativa de esconder a verdade". O grupo que roubou os dados diz ainda: "Eles são muito mais parecidos com hackers, vigaristas ou abusadores do que com uma empresa legal". Os Ragnar Locker acusam a TAP de "ter tentado fazer tudo, menos proteger os dados dos consumidores, numa tentativa de esconder a verdade, até chegaram a atacar os nossos recursos", acusam os cibercriminosos, sugerindo que a TAP tentou fazer uma contraofensiva cibernética.





Os Ragnar Lokcer escrevem ainda que a TAP não resolveu "as vulnerabilidades da própria rede e que incidentes como estes podem voltar a acontecer", oferecendo-se ainda para ajudar quem precisar de um "acesso remoto à TAP".O grupo tinha publicado na semana passada os dados de 115 mil clientes e informação sensível de profissionais da TAP.