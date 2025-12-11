Disney investe mil milhões na dona do ChatGPT e "empresta" Rato Mickey para modelos de IA

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Como parte do acordo, a OpenAI terá licenças para utilizar a imagem de algumas das personagens mais icónicas da gigante dos media na plataforma Sora.
A Walt Disney anunciou que vai investir mil milhões de dólares na dona do ChatGPT. Como parte do acordo, a OpenAI terá licenças para utilizar a imagem de algumas das personagens mais icónicas da gigante dos media – que vão desde o Rato Mickey à Cinderela – na plataforma Sora, detida pela empresa fundada por Sam Altman e que gera vídeos criados por inteligência artficial (IA) através de textos.
Disney investe na OpenAI e usa personagens como o rato Mickey em modelos de IA
Este acordo de licenciamento terá, para já, uma duração de três anos, e vai permitir que os utilizadores da Sora tenham acesso a uma biblioteca com mais de duzentas personagens animadas e criaturas da Disney, Marvel, Pixar e Star Wars, de acordo com um comunicado da Disney divulgado nesta quinta-feira.
“O rápido avanço da IA marca um momento importante para nossa indústria e, por força desta colaboração com a OpenAI, ampliaremos de forma cuidadosa e responsável o alcance de nossa narrativa recorrendo à IA generativa, respeitando e protegendo os criadores e as suas obras”, disse o CEO da Disney, Bob Iger, no comunicado.
A par do acordo de licenciamento, a Disney vai tornar-se num importante cliente da OpenAI e irá utilizar ferramentas da dona do ChatGPT para criar novos produtos e experiências, incluindo para o serviço de streaming Disney+.
A OpenAI acrescenta, em comunicado, que a transação está ainda sujeita à negociação de um acordo definitivo e respetiva aprovação pelo conselho de administração da empresa.
As ações da Disney sobem 1,27% para os 110,21 dólares.
Disney investe mil milhões na dona do ChatGPT e "empresta" Rato Mickey para modelos de IA
Num debate político talvez valesse a pena fazer uma análise de quem tem razão, quem conhece melhor o país, quem apresenta soluções exequíveis no âmbito dos poderes presidenciais, quem fala dos aspectos éticos da política sem ser apenas no plano jurídico.