Disney investe mil milhões na dona do ChatGPT e "empresta" Rato Mickey para modelos de IA

Como parte do acordo, a OpenAI terá licenças para utilizar a imagem de algumas das personagens mais icónicas da gigante dos media na plataforma Sora.

A Walt Disney anunciou que vai investir mil milhões de dólares na dona do ChatGPT. Como parte do acordo, a OpenAI terá licenças para utilizar a imagem de algumas das personagens mais icónicas da gigante dos media – que vão desde o Rato Mickey à Cinderela – na plataforma Sora, detida pela empresa fundada por Sam Altman e que gera vídeos criados por inteligência artficial (IA) através de textos.



Disney investe na OpenAI e usa personagens como o rato Mickey em modelos de IA

Este acordo de licenciamento terá, para já, uma duração de três anos, e vai permitir que os utilizadores da Sora tenham acesso a uma biblioteca com mais de duzentas personagens animadas e criaturas da Disney, Marvel, Pixar e Star Wars, de acordo com um comunicado da Disney divulgado nesta quinta-feira.

“O rápido avanço da IA marca um momento importante para nossa indústria e, por força desta colaboração com a OpenAI, ampliaremos de forma cuidadosa e responsável o alcance de nossa narrativa recorrendo à IA generativa, respeitando e protegendo os criadores e as suas obras”, disse o CEO da Disney, Bob Iger, no comunicado.

A par do acordo de licenciamento, a Disney vai tornar-se num importante cliente da OpenAI e irá utilizar ferramentas da dona do ChatGPT para criar novos produtos e experiências, incluindo para o serviço de streaming Disney+.

A OpenAI acrescenta, em comunicado, que a transação está ainda sujeita à negociação de um acordo definitivo e respetiva aprovação pelo conselho de administração da empresa.

As ações da Disney sobem 1,27% para os 110,21 dólares.