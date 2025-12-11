E-Lar com o dobro do dinheiro quer chegar a 59 mil famílias

“Vouchers” esgotaram rapidamente na primeira edição do programa de apoio à conversão de equipamentos a gás por elétricos. O Governo avança com uma nova fase com mais dinheiro, mas também corrigida de falhas como o apoio à selagem do gás para as famílias mais carenciadas.

Bastaram seis dias, ou seja, menos de uma semana, para esgotar todos os “vouchers” do E-Lar. Ainda existem apoios para serem descontados junto dos comerciantes de eletrodomésticos, mas o Governo decidiu avançar já com uma nova fase do mesmo programa com mais do dobro da dotação para que mais famílias possam fazer a transição do gás para uma energia mais sustentável, a elétrica. A meta, diz a ministra do Ambiente e Energia, é chegar a 59 mil famílias.



Mais famílias vão poder fazer a transição do gás para a energia elétrica. DR

Leia o artigo completo no Jornal de Negócios.