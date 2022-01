Detido em Espanha português suspeito de megaburla com criptomoedas

Carros apreendidos - megaburla com criptomoedas Guardia Civil

O português divulgou a plataforma alegadamente fraudulenta em diversos fóruns, programas de rádio, eventos desportivos, atraindo investidores em Espanha e Portugal. A operação da Guardia Civil arrancou em agosto do ano passado.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo. Se han intervenido 7 vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y diversa documentación.<a href="https://t.co/8V0CxGfKTn">https://t.co/8V0CxGfKTn</a> <a href="https://t.co/s3MeZssw6K">pic.twitter.com/s3MeZssw6K</a></p>— Guardia Civil (@guardiacivil) <a href="https://twitter.com/guardiacivil/status/1477625729193897986?ref_src=twsrc%5Etfw">January 2, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

O jornal El País indica que a plataforma oferecia um retorno mínimo de 2,5% semanais aos investidores, num esquema descrito pelas autoridades como se assemelhando a um esquema "ponzi", levando os clientes a investir ainda mais.

A Guardia Civil apreendeu 13 automóveis de alta cilindrada e congelou várias contas bancárias e páginas web de acesso à plataforma.

Um cidadão português foi detido em Espanha por suspeitas de uma megaburla com criptomoedas, numa ação que a Guardia Civil descreve como sendo um dos maiores burlões em investimentos com estes ativos na Europa. Trata-se de um homem de 45 anos a quem foram apreendidos bens de um valor superior a 2,5 milhões de euros.De acordo com o jornal espanhol El País , o cidadão português está indiciado pela prática de sete crimes de fraude e lavagem de dinheiro num alegado esquema "Ponzi" através da criação de uma plataforma de investimentos em criptomoedas.