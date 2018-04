CTP quer ajudar na criação da Confederação Europeia do Turismo

Desta forma, acrescentou, a CTP "assumirá, também neste plano, um papel interventivo e inovador, propondo-se "a desenvolver as bases teóricas para a criação da Confederação Europeia do Turismo".



O objectivo é "estar na linha de frente de uma estrutura que defenda os interesses do Turismo junto das instituições europeias", que projecte a voz dos nossos empresários para além das nossas fronteiras, que influencie as políticas europeias no que diz respeite ao Turismo", acrescentou Francisco Calheiros.



Antes deste, o responsável apontou o "sexto eixo" da CTP para o próximo triénio como sendo o Associativismo.



"(...) a nossa força e capacidade de influência estão directamente relacionadas com a nossa dimensão e a nossa representatividade junto dos órgãos decisores. Actualmente, a CTP participa e tem assento em mais de 40 representações nacionais, europeias e mundiais", afirmou.



Como exemplo, no plano externo, o responsável lembrou que esta confederação portuguesa marca presença na Organização Internacional do Trabalho e no Comité Económico e Social Europeu e integra três Comités de Trabalho da Comissão Europeia - Comité da Livre Circulação de Trabalhadores, Comité de Coordenação dos Sistemas de Segurança Social e Comité do Fundo Social Europeu.



"Temos uma voz activa, responsável e construtiva e o caminho aberto para dar um contributo essencial na Afirmação do Turismo no Espaço Europeu", sublinhou ainda.



O primeiro-ministro, António Costa, também participou na cerimónia de tomada de posse da direcção da CTP e na qual estiveram presentes vários membros do Governo e da política, entre os quais o ex-líder do PSD e ex-chefe do Governo Pedro Passos Coelho, bem como empresários de todos as áreas do sector do Turismo.

