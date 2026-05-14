Cristiano Ronaldo compra participação na LiveModeTV

Em Portugal, a LiveMode já assegurou a transmissão de todos os jogos da seleção portuguesa do Mundial de 2026 no Youtube.

O futebolista português Cristiano Ronaldo está a expandir o portfólio de investimentos com a compra de uma participação na empresa de streaming de conteúdos desportivos LiveModeTV.



Cristiano Ronaldo é atualmente jogador do Al Nassr Ali Haider / EPA

"A missão é disponibilizar o desporto a todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora", sublinhou o jogador numa declaração à Bloomberg. O madeirense acrescenta que a empresa pretende aumentar o alcance das transmissões desportivas "através de transmissões no YouTube e de conteúdos distribuídos por todas as redes sociais".

Cristiano Ronaldo – que é acionista da Medialivre, dona do Jornal de Negócios – não revelou o valor do investimento que fez, nem a percentagem exata da participação com que vai ficar, mas sublinhou à agência de notícias financeiras que é "uma participação relevante".

A LiveModeTV é o braço internacional da LiveMode, uma empresa brasileira de transmissão de conteúdos desportivos e que, no mercado brasileiro, já opera a plataforma CazéTV.

Em Portugal, a LiveMode já assegurou a transmissão de todos os jogos da seleção portuguesa do Mundial de 2026 no Youtube e vai transmitir gratuitamente naquela plataforma a final da Liga dos Campeões.

No início de maio, Fábio Medeiros e João Mesquita - diretor de conteúdos e diretor-geral da Live Mode Portugal -, reconheceram numa entrevista ao Negócios e ao Record que estão interessados nos direitos televisivos da liga portuguesa, ainda que excluam um cenário em que assumam a compra da totalidade desses direitos.

"Não acho que venhamos a ter nunca uma situação em que queremos ser o exclusivo detentor dos direitos", adiantou João Mesquista. "Queremos e estamos a trabalhar para estar na centralização", reconheceu também, explicando que um modelo repartido por vários "players" será mais vantajoso. "Não vejo, mesmo que [a Live Mode] estivesse disponível, que pudéssemos um dia comprar a Liga Portuguesa por inteiro para a pôr de graça".

Palavrões, jovens e negócio com futebol no Youtube fazem parte da estratégia da LiveMode para o mercado português.

Já o futebolista português, considerado por várias vezes como o melhor do mundo, tem anunciado nos últimos meses investimentos em várias setores: tornou-se acionista da tecnológica Perplexity, entrou no mundo do MMA, investiu vários milhões numa subsidiária da Herbalife e comprou 25% do clube espanhol Almería.