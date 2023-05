A inflação tem aumentado de forma generalizada. Como é que os governos têm lidado com ela?

Desde o início da invasão russa à Ucrânia que algumas cadeias de abastecimento globais têm ficado afetadas, levando por exemplo ao aumento dos preços dos cereais, mas também ao aumento dos preços dos combustíveis e do gás.





A crescente inflação encontra-se neste momento generalizada e vários países têm tentado adotar medidas para a combater e diminuir o custo de vida. Conheça as medidas adotadas.Em abril, a Alemanha anunciou um acordo salarial através do qual cerca de 2.5 milhões de trabalhadores do setor público vão receber três mil euros isentos de impostos até fevereiro de 2024. Já no ano passado, o governo alemão introduziu tetos máximos para os valores da eletricidade e do gás.Em França os salários vão sofrer um aumento de 2,19% já a partir de maio e em março o governo anunciou um acordo com as principais cadeias de supermercados para tentar controlar o aumento dos preços dos alimentos.Também em março Itália aprovou um pacote de medidas no valor de cerca de cinco mil milhões de euros para tentar reduzir as contas de energia das famílias e das empresas.A Grécia já aumentou três vezes o salário mínimo em pouco mais de um ano, tendo sido o último no mês de abril para os 780 euros. Em Espanha o salário mínimo também foi aumentado, situando-se nos 1080 euros desde o início deste ano. A Chéquia aumentou o salário mínimo em 6,8%, ultrapassado pela primeira vez os 700 euros e situando-se agora nos 717,37 euros.Já o governo sueco anunciou, no final de 2022, um corte nos impostos relativos aos combustíveis e a produtos relacionados com o bem-estar.Nos Estados Unidos, a Lei de Redução da Inflação passou a penalizar as farmacêuticas que aumentem os preços dos medicamentos para valores mais altos do que a inflação para os utentes do Medicare, 27 medicamentos ficaram ainda sujeitos a penalizações à inflação, reduzindo os custos em até 390 dólares por dose.No Brasil o salário mínimo vai ser aumentado já este mês para 1.320 reais, o equivalente a 241 euros. Ainda em dezembro o Congresso aprovou uma emenda constitucional que aumenta o teto de gastos que o governo pode ter para manter os apoios ao bem-estar das famílias mais carenciadas durante o ano de 2023.No México o salário mínimo foi aumentado no início de 2023 em cerca de 20%, chegando aos 227,2 euros. Além disso no mês de março foi permitido, pela primeira vez, a importação de carne e derivados provenientes do Brasil, numa tentativa de diversificar a oferta de alimentos disponíveis e conter a inflação.O governo marroquino adotou um decreto, em abril, que isenta de impostos o valor agregado sobre produtos agrícolas.No início deste ano, a Turquia aumentou o seu salário mínimo mensal em 55%, alcançado as 8506,80 liras turcas, o equivalente a 398,19 euros.O governo de Israel conseguiu chegar a um acordo com o principal sindicato do setor público. Neste acordo estão abrangidos cerca de 350 mil trabalhadores que vão agora receber um subsídio único e, até 2027, vão ser aumentados em 11%.Na África do Sul, e depois de cinco meses de greve, o governo conseguiu chegar a um acordo com a maior parte dos sindicatos do setor público e a partir março os trabalhadores receberam um aumento salarial de 7,5%.Em abril o governo paquistanês limitou o aumento dos medicamentos essenciais em 14%, numa tentativa de conter os sucessivos aumentos.Na índia o subsidio dado aos funcionários do governo federal foi aumentado em 4%, tendo em conta a inflação.Desde dezembro que as Filipinas estabeleceram tarifas de preços mais baixos sobre o arroz e outros alimentos essenciais, que se deverão estender até ao final de 2023.As principais empresas japonesas concordaram em avançar com os maiores aumentos salariais dos últimos 25 anos, depois de longas negociações com os trabalhadores e atendendo ao pedido do primeiro-ministro. O governo também investiu 2 biliões de ienes, aproximadamente 13.3 mil milhões de euros, em medidas para tentar conter a inflação.É de relembrar que o governo português anunciou em março um pacote de ajuda às famílias, que incluiu a redução do IVA num cabaz selecionado de alimentos essenciais, o aumento do subsídio de refeição na função pública, assim como o aumento adicional de 1% dos salários da função pública e duas medidas direcionadas às famílias mais vulneráveis.