A Autoridade Tributária e Aduaneira recebeu um milhão de declarações de IRS na primeira semana do prazo de entrega que começou no passado dia 1 de Abril

Até esta sexta-feira, seis dias depois do início do prazo de entrega da declaração de rendimentos do ano passado, foram já submetidas um milhão de declarações.



A promessa de um reembolso em apenas 12 dias terá motivado os contribuintes portugueses que apressaram a entrega do IRS, alguns aproveitaram mesmo o Domingo de Páscoa para o fazer.



"Atingiu-se hoje a marca de um milhão de declarações do Modelo 3 de IRS (automático e normal) entregues através do Portal das Finanças, sendo cerca de metade relativas ao IRS Automático", lê-se no comunicado do Ministério das Finanças.



A afluência provocou problemas no Portal das Finanças, mas as dificuldades foram resolvidas, garante o Ministério no mesmo comunicado.