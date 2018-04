A entrada da Santa Casa da Misericórdia no capital do banco Caixa Económica Montepio Geral tem enfrentado oposição por parte do presidente do PSD, Rui Rio. Mas o líder convidou para o concelho estratégico nacional, uma espécie de governo sombra, o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, António Tavares, que nessa função já entrou para o capital do banco, avança hoje o Público.

António Tavares foi convidado para porta-voz na área Solidariedade e Bem-estar do conselho estratégico nacional, e ao mesmo tempo ocupa os cargos de provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto e presidente da mesa da assembleia geral do Montepio. Funções que não considera ser incompatíveis com a posição do partido face ao negócio Santa Casa – Montepio.

"Uma coisa não tem nada que ver com a outra. A oposição do PSD é sobre a entrada da Santa casa da Misericórdia de Lisboa no Montepio", explica António Tavares.

O provedor confirmou que a Santa Casa da Misericórdia do Porto já entrou no capital do banco do Montepio com 10 mil euros. "É menos que o valor de um carro utilitário. É um valor simbólico."

Já a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa quis entrar com 200 milhões de euros, cerca de 10% do Montepio, uma opção muito criticada politicamente e que já foi, entretanto, reduzida.