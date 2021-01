Empresas pagaram menos de 10% das multas milionárias dos reguladores

As multas de milhões dos reguladores fazem as manchetes dos media, mas quanto é realmente pago? Pouco. A Autoridade da Concorrência, o Banco de Portugal, a CMVM, a Autoridade de Supervisão dos Seguros e a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos aplicaram na última década 680 milhões de euros em multas por práticas ilícitas dos seus regulados, que lesaram o bolso das pessoas ou outras empresas. Até Outubro do ano passado foram cobrados apenas 67 milhões de euros, calcula a SÁBADO com base nos dados enviados por estas entidades reguladoras – ou seja, menos de 10% do total.

Os reguladores financeiros receberam só um quatro das multas aplicadas, mas é nas multas da Autoridade da Concorrência, que representam quase três quartos do total, que está a explicação principal para a discrepância. De Janeiro de 2019 a Outubro de 2020, a Concorrência aplicou um recorde de 443 milhões de euros em multas, quase o dobro face aos 15 anos anteriores, e todo este bolo está pendente dos recursos das empresas para os tribunais. No último mês de 2020 houve mais duas decisões com multas de 388 milhões de euros – essas empresas multadas também já anunciaram que vão recorrer.

A SÁBADO mostra como os advogados das empresas multadas – bancos, distribuidores de bebidas, companhias de telecomunicações e de energia, etc. – esgotam todos os recursos interlocutórios e judiciais possíveis, muitas vezes com questões já decididas antes pelos tribunais, arrastando os processos para a prescrição e, noutras ocasiões, conseguindo anular parte das multas milionárias. O trabalho explica, ainda, como um desentendimento entre tribunais sobre uma nova lei isentou as empresas durante anos de cumprirem a obrigação de pagar a multa antes de recorrerem para os tribunais.