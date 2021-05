David contra os Golias: Ações legais visam empresas condenadas por cartel

No final do ano passado, uma pequena associação portuguesa de defesa dos consumidores lançou duas grandes ações de 400 milhões de euros contra dois grupos conhecidos: a empresa de bebidas Super Bock e a multinacional de cartões de crédito Mastercard. Se essas ações vencerem é provável que o leitor possa levantar 40 euros de indemnização em cada uma, mesmo que não tenha pedido para ser representado – e que não possa fazer prova de que foi lesado por uma destas empresas. A associação chama-se Ius Omnibus (Justiça para Todos), foi fundada por académicos e advogados, e o seu surgimento nesta altura não é um acaso.

"Aparecemos agora porque as coisas mudaram", diz Sandra Passinhas. A professora da Faculdade de Direito de Coimbra, especialista em direito do consumo, lidera a associação criada em março do ano passado, que começou por ser presidida por Ana Gomes (saiu quando se candidatou às presidenciais).



A mudança aconteceu na lei. A transposição de uma diretiva europeia em 2018 fez com que a prova feita nos processos que os reguladores da concorrência compilam – documentos, emails, etc. – passe a poder ser usada depois em ações judiciais cíveis, destinadas a indemnizar os lesados por práticas que violam a concorrência. Já não é preciso construir tudo a partir do zero.