Como ganhar dinheiro em 2019

O imobiliário vai continuar a crescer. Há novas empresas a pagar juros por empréstimos de pessoas individuais. Renegociar créditos poupa-lhe muito dinheiro e os PPR continuam a ser uma opção segura numa época em que já há computadores e algoritmos a gerir investimentos.

Começar a juntar 400 mil euros para quando chegar à reforma. Passar a pagar menos 200 euros pelo seu crédito à habitação. Podem parecer objectivos difíceis de alcançar – mas não são impossíveis. Através das decisões certas poderá conseguir melhorar significativamente as suas finanças. E com a chegada de 2019, há algumas boas notícias que o poderão ajudar a pensar na possibilidade de rentabilizar o seu dinheiro disponível. Não acredita?



Se for um dos 70 mil funcionários públicos abrangidos pelo salário mínimo, em Janeiro terá um aumento que chegará a 55 euros mensais. Se for um trabalhador do privado, esse valor será de 20 euros.



No caso de ter filhos entre os 4 e os 6 anos, vai passar a receber abono de família devido ao alargamento do quarto escalão, o que corresponde a uma prestação mensal de 38,31 euros. A abater à lista das despesas com a educação está o preço dos manuais escolares, que passam a ser gratuitos até ao 12º ano, e também as propinas, cujo valor máximo cai 200 euros fixando-se nos 856 euros (ambos os casos quando se trata do ensino público).



As poupanças não vão ficar por aqui. Encher o depósito do seu automóvel a gasolina vai custar menos devido à diminuição do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos e à queda do preço do petróleo. A factura da luz também vai ser mais leve, com uma redução de 3,5% a partir de Janeiro, quer esteja no mercado regulado ou não. Ir ao teatro, ao cinema ou à tourada passa a ser mais barato devido à descida do IVA dos espectáculos.



A meio do ano também poderá ficar surpreendido com o IRS. Ainda que o Governo não tenha mexido nem nos escalões nem nas taxas finais do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, e mesmo que os seus rendimentos se tenham mantido em 2018, poderá pagar menos de IRS, ou receber um reembolso maior. Isto porque as alterações aos escalões em 2018 não foram totalmente reflectidas nas tabelas de retenção desse ano, processo que vai ser finalizado em 2019.



Para melhor saber como poderá rentabilizar o seu dinheiro, a SÁBADO reuniu várias opções distribuídas por cinco categorias – investir, emprestar, renegociar, poupar e inovar. Veja quais são as mais adequadas ao seu perfil e comece já hoje a precaver o futuro.



Investir

A regra de ouro do investimento diz que o risco e o retorno são inversamente proporcionais. Ou seja: se quer ganhar mais dinheiro tem de olhar para mercados com risco mais elevado, como é o caso do imobiliário – onde o preço das casas em Portugal deverá continuar a subir nos próximos dois anos. De acordo com a Moody’s esse crescimento deverá ser entre 7% e 8%. O mercado português é, de resto, aquele que apresenta a previsão de uma taxa de crescimento mais elevada na Europa.



A justificar este avanço está a persistência dos factores que têm levado às actualizações sucessivas desde 2013: oferta insuficiente para a procura, rendas caras que incentivam a compra, juros baixos que levam muitos a procurarem o imobiliário como alternativa às opções tradicionais e o aumento do turismo e da procura estrangeira.



No entanto, e segundo as previsões da Cushman & Wakefield, os retornos mais altos não vão estar no mercados residenciais e de arrendamento, cujos preços estão já a mostrar sinais de estabilização. "Prevemos que os preços dos escritórios, do comércio de rua e dos sectores alternativos, como as residências de estudantes e os coworks, continuem a subir em 2019", avança Marta Costa, responsável pela secção de research da consultora imobiliária.



"Isto não quer dizer que o mercado residencial apresente más condições, mas os preços não deverão aumentar muito no próximo ano", continua a especialista. "Já no arrendamento, as limitações da lei fazem com que os investidores se afastem e parece-nos que a revolução não vai acontecer nos próximos tempos." Segundo as análises da consultora, as zonas mais dinâmicas são as Avenidas Novas em Lisboa e a Avenida dos Aliados, no Porto, e por isso a ter a atenção na altura de investir.



Investimento em fundos

Outra opção, ainda que os mercados bolsistas não tenham uma história muito positiva para contar em relação ao ano que passou, é investir em fundos de investimento. Aqui o risco aumenta, mas a possibilidade de obter mais ganhos também. "Se dispõe de um horizonte de investimento e não abdica da diversificação, o melhor veículo para fazer crescer as suas poupanças continua a ser os fundos", aponta Jorge Duarte, analista da Deco.



Para 2019, a recomendação da associação é repartir o investimento por várias categorias de fundos, daqueles que são dedicados a acções, passando pelos de obrigações e pelos imobiliários. Ainda assim, para cada perfil de risco há uma combinação perfeita. Se é um investidor defensivo e quer minimizar a probabilidade de perdas, a Deco aconselha a concentrar 45% do seu capital em acções e o resto em obrigações. Esta combinação regista uma rentabilidade de 7% nos últimos 10 anos, ou seja, por cada 100 euros investidos um ganho de 7.



Já para os que querem seguir uma estratégia mais neutra devem focar 55% da sua carteira em fundos de acções e 45% em obrigações. O resultado a 10 anos é de 8,5%, ou seja, 8,50 euros por cada 100 investidos. Se não tiver medo do risco e quiser seguir uma estratégia agressiva, 75% da sua carteira deve estar em fundos de acções, contra 25% em obrigações. Maior risco traz maior retorno, por isso esta escolha regista retornos de 9,3%.



Se quer entrar neste meio, mas não quer o fardo de escolher dedo a dedo o banco, as subscrições e todos os pormenores, a Deco também tem uma solução para si. "Os fundos Optimize Selecção Defensiva, Base e Defensiva copiam a composição das nossas carteiras recomendadas a longo prazo", continua o analista. "O montante mínimo para investir é de 10 euros e não existem comissões de subscrição nem de resgate."



Emprestar

Os novos negócios andam à procura de capital em diferentes sítios e você poderá ser uma grande ajuda, ganhando com isso alguns rendimentos mensais. O financiamento colaborativo, ou seja, a angariação de dinheiro através de vários investidores individuais é cada vez mais popular e está a permitir o nascimento de novas empresas. Era como se um amigo seu precisasse de uma adiantamento para abrir um restaurante e lhe pagasse depois com juros.



Através da Raize, uma bolsa de empréstimos 100% portuguesa, pode investir a partir de 20 euros num qualquer negócio, com o retorno entre os 6% e os 7%. E há empresas para todos os gostos, da indústria ao turismo, passando pela tecnologia e pela agricultura.



"A Raize é um espelho da economia portuguesa", diz à SÁBADO José Maria Rego, um dos fundadores da empresa. "Os nossos investidores não estão dependentes da volatilidade dos mercados porque estão a canalizar dinheiro para a economia real. E toda a gente pode participar."

O processo é simples: as pequenas e médias empresas que precisam de dinheiro inscrevem-se no site da Raize, que analisa todas as variáveis para garantir que os futuros investimentos são viáveis. Ao passarem essa fase, ficam habilitadas a receber investimento directo dos mais de 42 mil investidores inscritos na plataforma, que todos os meses vêem devolvida uma parte do capital investido com juros. Os ganhos serão proporcionais ao investimento.



"Temos utilizadores que investem porque gostam e querem apoiar as empresas portuguesas, enquanto outros nos procuram apenas pelos retornos. Depois há aqueles que são atraídos pelos dois factores", continua José Maria, sublinhando que a Raize não cobra nenhuma comissão aos investidores. "Investir é totalmente gratuito." Tendo em conta a taxa média apresentada pela empresa, se emprestar 1.000 euros a uma empresa no prazo de 24 meses, irá receber mais 54 euros de juros.



Empréstimo para arrendar

Mas se tem prestado mais atenção à evolução do mercado imobiliário em Portugal e este o tem mantido interessado, saiba que não precisa de comprar um prédio ou uma casa para poder ganhar com ele. A Housers é outra plataforma de financiamento colaborativo onde poderá emprestar a projectos imobiliários em troca de juros entre os 3,5% e os 10% anuais.



"Queremos democratizar os investimentos para que mais pessoas tenham acesso às taxas de retorno mais elevadas que estes costumam ter e também para que as empresas promotoras consigam suprir necessidades de financiamento que de outra forma não poderiam suprir", conta à SÁBADO, João Távora, responsável pela secção portuguesa desta empresa espanhola.



O método é muito parecido com o da empresa de José Maria Rego, mas aqui o investimento mínimo é de 50 euros e é cobrada uma comissão de 2% sobre o capital investido e 10% sobre o capital ganho. Tem depois três tipos de oportunidades diferentes que lhe vão trazer distintos tipos de retorno: os empréstimos para arrendamento, em que recebe mensalmente a "renda" do projecto em que investiu, os empréstimos para reabilitação ou construção, que trazem retorno ao investidor quando o projecto tem sucesso, e os empréstimos de taxa fixa, em que os investidores recebem os juros todos os meses até à amortização do empréstimo.



"Os nossos investidores gostam de ser os gestores das suas próprias carteiras e de ter uma alternativa que lhes ofereça alguma rentabilidade", diz João Távora. "Já conseguimos financiamento para seis projectos em Portugal, de hotéis a apartamentos privados, em que angariámos cerca de 3 milhões de euros."



E se nestas duas alternativas quem está do outro lado são privados, também há a possibilidade de emprestar dinheiro ao Estado, retirando disso um retorno entre os 0,5% e os 2,25%. Neste cenário de juros baixos, produtos como os certificados de aforro e os certificados do tesouro têm sido os mais escolhidos pelos portugueses, que segundo os últimos dados do Banco de Portugal, tinham aí investido perto de 30 mil milhões de euros.

Tal como acontece com os depósitos a prazo, o capital investido nestes produtos de poupança do Estado é garantido, o que automaticamente faz com que o seu retorno não seja surpreendente. "Os certificados de aforro dependem do valor da Euribor e como esta está negativa tem originado uma taxa média de 0,5%", diz António Ribeiro da Deco. Ainda assim, esta é mais alta que a média dos depósitos a prazo. "Acresce-lhe ainda um prémio de permanência." Contas feitas, e se investir o montante mínimo de 100 euros ao fim de 10 anos terá mais 10,13 euros a receber.



Já os certificados do tesouro, que há um ano foram alvo de algumas alterações, oferecem uma taxa que vai variando entre os 0,75% e os 2,25%, durante sete anos, incluindo esta já um prémio de permanência correspondente a 40% do crescimento da economia portuguesa. "Se não quer correr riscos, esta é a opção mais rentável", finaliza o economista da Deco. Se aplicar o montante mínimo de 1.000 euros, vai chegar ao fim do prazo com 16,20 euros adicionais.



Renegociar

Contratou um crédito à habitação em 2013 e desde então que não se tem preocupado com ele? Se entrasse no seu banco para fazer uns ajustes poderia poupar perto de 2.500 euros por ano. Foi o que aconteceu a Joel e Mariana Pascoal, um casal que pediu ajuda aos especialistas do Doutor Finanças para pagarem menos pelo seu crédito e que acabou a poupar 61 mil euros no pagamento dos 200 mil que tinham pedido emprestado.

"Conseguiram nessa altura negociar um spread de 3%, que acrescido da Euribor lhes dava uma taxa no empréstimo de 3.336%, tendo nessa altura ficado a pagar uma prestação mensal de 879.88 euros", conta à SÁBADO, Rui Cunha Santos, um dos "doutores dos números". Enquanto o spread médio dessa altura se fixava nos 2,9%, actualmente há já bancos que oferecem taxas entre 1% e 1,5%.



"No dia 12 de dezembro deste ano, após uma análise de mercado transferiram o crédito habitação para outro banco, que além de lhes ter pago integralmente as despesas com a transferência, lhes atribuiu uma taxa fixa de 1% para o empréstimo", continua o especialista. A prestação mensal deste casal passou de 879,88 euros para 674,17 euros, uma poupança mensal de mais de 200 euros.



Taxas continuam negativas

"A realidade é que o mercado do crédito habitação se encontra numa fase muito dinâmica. Agora é uma excelente oportunidade para fazer essa renegociação e concretizar uma transferência de crédito", concretiza Rui Cunha Santos. "Quanto mais elevado for o valor do empréstimo e do seu spread, mais se consegue poupar anualmente." Nos últimos dois anos, a empresa especialista em consultoria financeira conseguiu negociar reduções de spread de 29%, o que diminuiu em 38% o valor gasto com os empréstimos.



E se em 2018 as taxas praticadas se mantiveram baixas, não será em 2019 que a situação vai mudar radicalmente. A Euribor, a média das taxas de juro utilizadas pelas principais instituições financeiras europeias para emprestar dinheiro, está em níveis negativos desde 2015 e, como prevê Filipe Garcia, economista-chefe da consultora IMF, daí não deverão sair.



"As perspectivas que existem dão a entender que as taxas a 3 e 6 meses não vão ficar positivas, ainda que tenham vindo a subir a um ritmo mais acelerado nos últimos tempos", diz Filipe Garcia. A verdade é que, mesmo que se tenha afastado deste mínimos históricos, a taxa ainda não ganhou balanço suficiente e fixa-se, a três meses, nos -0,31%, a seis meses nos -0,23% e a 12 meses nos -0,12%. O Banco de Portugal já veio a público detalhar que, pelas suas previsões, as taxas só devem passar para terreno positivo em junho de 2020.



Assim, as famílias que têm o crédito à habitação indexado à Euribor vão continuar a pagar prestações baixas, mas qualquer alteração terá impacto, uma vez que o valor a abater ao spread ficará sucessivamente mais baixo. No caso da negociação de novo crédito, e mesmo que a Euribor esteja a subir, Filipe Garcia afirma que continua a compensar indexar a esta taxa, uma vez que "a taxa fixa há-de ser sempre mais alta que o indexante".



Poupar

Nos últimos anos, os portugueses riscaram da lista de soluções de poupança os tradicionais depósitos a prazo, por as taxas de juro praticadas pelos bancos serem praticamente nulas. No entanto, outros produtos conseguiram assegurar a capacidade de poupança do País, ainda que esta seja uma das mais baixas da Europa. É o caso dos planos poupança reforma (PPR).



Pensando já nos anos dourados que virão, se aos 30 anos começar a colocar 100 euros por mês num PPR, poderá chegar aos 67 anos com um pé de meia de perto de 400 mil euros. Se já está a 10 anos da reforma, não se preocupe porque ainda não é tarde demais: com o mesmo valor mensal, conseguirá amealhar 14 mil euros.



Os cálculos são da Deco, que todos os anos escolhe os melhores PPR do mercado. Tendo em conta a sua tolerância ao risco e o horizonte temporal do investimento há diferentes opções: "Para quem está a mais de 10 anos da reforma recomendamos um produto com mais risco e sem capital garantido, como é o caso de um Fundo PPR", diz António Ribeiro à SÁBADO. Assim, os 400 mil euros são atingíveis se seguir a recomendação da associação: o Alves Ribeiro PPR, um fundo que em 2017 rendeu 10,5%.



Já no caso de ter mais de 57 anos e estar mais próximo da reforma, a escolha deve assentar num produto com capital garantido, ou seja, num Seguro PPR. "Porque o objectivo nesta idade é não correr riscos e não perder aquilo que já poupou", justifica o analista. A escolha da Deco recai sobre o Lusitania Poupança PPR, que em 2017 rendeu 3,9%. Os ganhos são mais baixos (no máximo 14 mil euros como concluímos acima), mas é o preço a pagar pela segurança.



A Deco também alerta que, ainda que seja benéfico procurar a solução de investimento mais rentável, não se deve abandonar de todo as opções mais seguras, nomeadamente os depósitos a prazo. "Recomendamos manter sempre um fundo de emergência aplicado num produto de capital garantido e de fácil mobilização, ou seja, que se convertam rapidamente em dinheiro palpável", continua António Ribeiro. E existem alguns depósitos que lhe permitem ganhar alguma coisa com os juros.



Amortizar créditos

Actualmente, e tirando partido dos simuladores disponibilizados pela Compara Já, as rendibilidades mais atraentes que se encontram são nos depósitos das instituições mais pequenas que procuram atrair novos clientes. É o caso do Banco Best, que no seu Depósito Novos Clientes oferece uma taxa líquida de 1,62% a três meses. Se optar por depositar, por exemplo, 10.000 euros neste produto, ao fim de três meses terá mais 41 euros. No mesmo prazo, e fechando o top 3 das opções, o Banco Privado Atlântico e o Banco BIG oferecem uma taxa de 1,44%.



Aumentando o tempo do depósito, as taxas não ficam mais altas. O Banco Invest disponibiliza um depósito a um ano com uma taxa líquida de 0,936% e o Banco Privado Atlântico oferece 0,86% a cinco anos. No entanto, só a primeira opção (Depósito Novos Clientes do Banco Best) é que fica acima da inflação de 1,5% prevista pelo Banco de Portugal para o próximo ano, ou seja, é a única que se traduz em ganhos concretos.



Embora a Zona Euro mostre já sinais de alguma saúde económica, não será em 2019 que o panorama dos depósitos a prazo se vai modificar e os bancos serão capazes de dar mais dinheiro pelo seu dinheiro. "Há vários sinais de um excesso de liquidez no mercado monetário e os indicadores económicos mais recentes parecem dar menos margem ao Banco Central Europeu para subir as taxas", aponta Filipe Garcia, economista-chefe da consultora IMF.



José Figueiredo, gestor e director da Compara Já, assina por baixo desta previsão: "Há uma série de incertezas no mundo que ainda levam o BCE, com o apoio da grande maioria dos líderes europeus, a manter as taxas de juro historicamente baixas para as pessoas pouparem menos e investirem mais." O truque será, então, ser paciente e saber sempre o que o mercado lhe pode dar. "Quem tem muita paciência e anda sempre à procura da melhor opção para colocar o seu dinheiro consegue algum retorno dos depósitos a prazo", conclui.



Se tiver de parte algum dinheiro, mas não o quer canalizar para um depósito, pode poupar por antecipação e amortizar um crédito mais cedo, diminuindo o prazo. Na altura de amortizar, o banco vai-lhe dar duas opções: ou diminuir a prestação, mantendo o prazo, ou manter a prestação e diminuir o prazo. Ambas são vantajosas, mas a última permite-lhe poupar juros sobre a quantia amortizada ao longo do resto do empréstimo e ao mesmo tempo poupar os juros dos anos que vai tirando ao empréstimo.



Na prática, se por cada 100 mil euros de crédito com taxa nominal de 2% e um prazo de 30 anos, uma amortização extra de 2.000 euros em cada um dos cinco primeiros anos resulta numa poupança de 2.600 euros se escolher a primeira opção. No entanto, se mantiver o esforço mensal, as amortizações vão retirar quatro anos ao empréstimo e dar-lhe uma poupança de 6.000 euros.



Inovar

2019 pode ser o ano em que deixa que as suas decisões financeiras serem tomadas por robôs. Não, não precisa de contratar uma equipa de assistentes robotizados, basta que invista em fundos cotados na Bolsa através da ETFmatic. Os conselheiros desta empresa, gerida em Portugal por Luis Rivera, são computadores que analisam ponto a ponto as características dos investidores e as variáveis dos mercados, utilizando para isso inteligência artificial.



"A nossa plataforma combina a classificação de risco dos nossos clientes, obtida através de questionários comportamentais que medem a atitude face ao risco em termos de exposição, paciência e estratégia, com mais de 250 modelos de carteira, que, depois, são ainda mais personalizados", explicou à SÁBADO Luis Riviera. Segundo o gestor, os investidores portugueses estão muito interessados nesta solução, pondo o País na lista dos cinco principais mercados.



Quando olhamos para os resultados desta máquina, percebemos o motivo da preferência. O conselheiro -robô da ETFmatic regista até agora uma taxa de retorno de 8,8%. Ou seja, 100 euros de investimento nas escolhas robóticas recebe mais 9 euros anuais. "Somos agora a aplicação de conselheiro -robô com mais downloads da Europa e estamos em 32 países", acrescenta ainda o espanhol.



Corrida de fundo

Depois da entrada em território nacional da ETFmatic, a Acatis, uma sociedade gestora alemã, desenvolveu o primeiro fundo de investimento totalmente gerido por inteligência artificial e que chegou a Portugal pelas mãos do Banco Best. O ACATIS AI Global Equities é composto por posições em 50 empresas mundiais de sectores como a saúde, a tecnologia ou a indústria transformadora, mas no seu primeiro ano de existência ainda não conseguiu dar lucros aos investidores. Os gestores garantem que o investimento não se trata de um sprint, mas sim de uma maratona.

"Além de poder avaliar muito mais informação num curto espaço de tempo, este programa aprende com as decisões passadas e não toma qualquer decisão por paixão ou por estar afectivamente ligado a uma empresa", explica à SÁBADO, Rui Castro Pacheco, responsável pela área de investimentos do Banco Best. A comparação com os gestores humanos é afastada à partida pelo banco, que defende que as duas estratégias "podem funcionar muito bem como complemento uma da outra".



A taxa de rentabilidade a um ano deste fundo está nos -9,17%, o que quer dizer que como este não é um fundo com capital garantido, por cada 100 euros investidos até então os investidores perderam perto de 10 euros. Rui Carlos Pacheco justifica estes resultados com a juventude do fundo, que acabou de celebrar o primeiro aniversário, e com a performance negativa dos mercados de valores em 2018, mas garante que, como este é um produto a longo prazo, podem esperar-se melhores resultados nos próximos tempos.



Se ainda não confia suficientemente em robôs para lhes confiar o seu futuro financeiro, há outras formas de adicionar tecnologia às suas finanças. E cabem todas no seu bolso.



"As principais ferramentas a usar em 2019 são o MB Way, para a virtualização de cartões e o Revolut para ter acesso a uma conta bancária virtual", define João Amaral, empreendedor da área das fintech, empresas que trabalham para inovar e optimizar serviços do sistema financeiro.

A primeira é uma aplicação made in Portugal criada pela SIBS que permite ao utilizador fazer transferências entre bancos de uma forma instantânea e gratuita (poupando assim as comissões que muitos bancos cobram), levantar dinheiro só com o smartphone e ainda gerar cartões virtuais para compras. Conta com um milhão de utilizadores.



Já o Revolut é um banco virtual que lhe oferece uma conta bancária com cartões associados e ferramentas de gestão, tudo concentrado numa só aplicação móvel. Por não ser uma instituição financeira física, a Revolut consegue não cobrar quaisquer comissões sobre operações, nem mesmo taxas de câmbio em utilizações internacionais, o que a torna muito popular entre os viajantes.



E se este ano entrou em vigor a nova directiva de pagamentos, a PSD2, que prometia uma revolução na banca europeia, do ponto de vista de João Amaral nada mudou por falta de cooperação entre as instituições. "Pensámos que a PSD2 ia trazer muitas novidades, mas na verdade foi uma montanha que pariu um rato", afirma o empreendedor. A directiva tinha como principal objectivo abrir o mundo dos pagamentos a novas empresas que trouxessem sangue novo para um sector tão cristalizado, uma vez que retira das mãos dos grandes bancos a propriedade dos dados dos seus utilizadores.



No entanto, e mesmo que em Portugal sejam já 14 as novas entidades autorizadas pelo regulador, as novidades não foram muitas, actuando a maioria simplesmente na área da criação de referências para pagamentos. "Não se destacaram aplicações na área da gestão de finanças nem na democratização dos serviços financeiros. Com certeza que este ano vai trazer novos produtos, mas nada muito revolucionário", conclui João Amaral.