Cofina aborta compra da TVI após não concluir aumento de capital

A operação de aumento de capital que se destinava a financiar a oferta pública de aquisição (OPA) da empresa liderada por Paulo Fernandes sobre a Media Capital não vai realizar-se, informou a Cofina em comunicado à CMVM.

Esta terça-feira, 10 de março, terminava o período de exercício dos direitos de subscrição das novas ações e a decisão agora anunciada deve-se ao facto de o número de ações subscritas não ter atingido o total de ações objeto da oferta pública.

A Cofina informa, no documento, que "terminado o período da oferta pública de subscrição de 188.888.889 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal, e estando em fase de finalização o apuramento dos respetivos resultados, é desde já possível concluir que o número de ações subscritas não atinge o total de ações objeto da oferta pública".

"Tendo especialmente em consideração a recente e significativa deterioração das condições de mercado, a Cofina entendeu não estarem reunidas condições para o lançamento de uma oferta particular para colocação das ações sobrantes, cuja possibilidade se encontrava prevista no prospeto da oferta pública de subscrição", refere.

Assim, e conforme já estava referido no prospeto, "não tendo sido verificada a condição de subscrição integral do aumento de capital, a oferta ficou sem efeito".

A dona da Sábado, Jornal de Negócios, Correio da Manhã, CMTV e Record, entre outras publicações, adianta que o montante entregue pelos investidores no momento da emissão das respetivas ordens será colocado à respetiva disposição pelos intermediários financeiros junto dos quais tenham emitido as suas ordens.

"Em consequência de a oferta pública ficar sem efeito, o aumento de capital não será objeto de registo comercial, não se encontrando verificada a última condição suspensiva de que depende o fecho da operação de aquisição, pela Cofina à Promotora de Informaciones, de ações representativas de 100% do capital social e direitos de voto da Vertix, que por sua vez é titular de ações representativas de 94,69% do capital social e direitos de voto da Grupo Média Capital".

Por conseguinte, remata o comunicado, "não se encontram reunidas as condições de que depende a conclusão do negócio de compra e venda das ações da Vertix (e indiretamente da Média Capital) previsto no contrato".



Depois de, a 21 de fevereiro, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social ter aprovado o controlo das publicações da Media Capital, onde se inclui a TVI e a Rádio Comercial, por parte da Cofina, a conclusão da compra estava já só sujeita ao registo do aumento de capital da empresa de Paulo Fernandes.



Investidores

De acordo com o prospeto do aumento de capital da Cofina, o empresário Mário Ferreira tinha um acordo com atuais acionistas da cotada para lhes comprar (por menos de 2 mil euros) cerca de 18 milhões de direitos de subscrição que lhe permitiria adquirir 33,23 milhões de novas ações. O exercício destes direitos representaria um investimento de 14,95 milhões de euros.

Mas Mário Ferreira tinha entretanto apresentado um compromisso para subscrever um máximo de 44.444.444 novas ações da Cofina. Para chegar a este limite máximo, o dono da Douro Azul teria que comprar ações ou direitos de subscrição de novas ações além dos que já tinha chegado a acordo para comprar.

Cada nova ação tinha um preço de subscrição de 0,45 euros, pelo que Mário Ferreira iria investir um máximo de 20 milhões de euros, que permitiria atingir 15,2% do capital da Cofina através da sua holding Pluris Investments. Caso exercesse apenas os direitos já comprados aos acionistas da Cofina, Mário Ferreira investiria 14,95 milhões de euros e ficaria com 11,4% do capital da empresa.