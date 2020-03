Portugal tem sete mil recibos verdes milionários

Mais de sete mil trabalhadores independentes estão no patamar mais elevado de declarações de IVA ao Fisco. De acordo com dados da Autoridade Tributária, citados pelo Jornal de Notícias , a grande maioria destes tem rendimentos superiores a 650 mil euros e prestas declarações ao Fisco todos os meses.Ao todo, são 332 mil os portugueses que entregam trimestralmente as declarações de IVA. Quem ultrapassa rendimentos de 10 mil euros por ano tem de declarar e entregar IVA ao Estado, mas a maioria não chega sequer aos 5000 mil euros. Destes 332 mil, 7406 trabalhadores independentes ultrapassam os 650 mil/ano. A maior parte trabalha nas áreas da advocacia e imobiliária.