CMVM levanta suspensão da negociação das ações do Benfica. John Textor nega ter comprado ações da SAD

O conselho de administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) levantou a suspensão da negociação das ações da SAD do Benfica menos de duas horas após ter interditado a transação dos títulos.



A decisão, refere a curta nota, foi tomada "na sequência da informação incorporada no mercado".



Ao Negócios, fonte da CMVM detalhou que a suspensão foi determinada uma vez que o supervisor ia emitir um comunicado, no qual elencava as suspeitas e diligências tomadas, e que passado um período temporal considerado suficiente, optou por levantar a suspensão.