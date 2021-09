CMTV ganha emissão eleitoral nos canais de informação

A CMTV ganhou por larga margem a emissão eleitoral entre os canais de informação nacional no cabo.







De acordo com o relatório de audiências da GFK, a televisão do Correio da Manhã obteve um share médio diário de 4,5%, acima da soma de todos os concorrentes, e com uma audiência total superior a 3,1 milhões de espectadores.A SIC Notícias obteve 2,4%, a TVI24 1,4% e a RTP3 apenas 0,7%.A CMTV foi a primeira estação a noticiar a consumação da vitória de Carlos Moedas, e entrevistou em exclusivo o novo autarca de Lisboa antes mesmo do discurso de consagração.A emissão da CMTV contou com os comentários de Francisco José Viegas, João Pereira Coutinho, Eduardo Dâmaso, António Salvador, Diana Ramos, Armando Esteves Pereira, Marcos Perestrelo e Luís Campos Ferreira.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas do cabo mas ainda não está na TDT.