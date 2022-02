SÁBADO Viajante chega aos 146 mil espectadores

No passado fim de semana (19 de fevereiro), o programa de viagens da revista SÁBADO na CMTV liderou as audiências na televisão por cabo e ganhou no seu horário à RTP 1. O programa foi visto por mais de 146 mil telespectadores, alcançando valores superiores a 8,5% de share. No mesmo horário, a RTP1 foi vista por 127 mil pessoas, correspondendo a 7,4% de share.









Dedicado ao tema das viagens, e mostrando os melhores roteiros em Portugal e no estrangeiro, o primeiro programa da ‘Sábado’ na CMTV está a conquistar os portugueses e acompanha os bons resultados do canal.

A

liderou o mercado de informação nacional do cabo no mês de janeiro,

obtendo mais audiência do que os seus principais concorrentes juntos. O canal

registou um share médio mensal de 4,1%, contra 2% da SIC Notícias e do canal CNN. A RTP3 teve 0,7% de share médio mensal.



A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas do cabo, não estando ainda presente na TDT.

Ao longo do último mês, o programa na CMTV ultrapassou a média de 100 mil espectadores, correspondendo a valores superiores a 6% de share. E no papel, é já a 5 de março que vai chegar às bancas o quarto número da sua revista de viagens.Os episódios dasão transmitidos todos os sábados, a partir das 10h20, e mostram o melhor de Portugal e do mundo aos espectadores da CMTV. Esta aventura das viagens teve início em maio de 2021 e não mais parou de crescer.Tudo começou com a descoberta de Setúbal (Arrábida e Azeitão incluídas), seguindo depois para o concelho da Lourinhã, onde dinossauros, praia e história completaram o cenário.México (Cancun, Playa del Carmen e Tulum) foi o poiso que se seguiu para a equipa da SÁBADO Viajante composta por Ricardo Santos (Apresentação e Guião), Miguel José Pereira (Imagem e Edição) e Cláudia Sousa Carvalho (Produção). No regresso a Portugal, houve tempo para uma incursão pelo sul de Portugal, em direção a Tavira, cidade e praias.Em setembro do ano passado, acontinuou a mostrar o mundo aos seus leitores e espectadores, com quatro episódios na Tunísia (Sousse e Monastir, por exemplo), regressando ao território nacional para conhecer o concelho do Sabugal, antes de nova incursão ao estrangeiro com a transmissão de quatro episódios dedicados ao Dubai, onde não faltaram as referências à Expo 2020, ao deserto e à boa vida.De regresso a Portugal, o programa de viagens que passa na CMTV, tem estado na região de Coimbra. Primeiro na cidade dos estudantes e com uma ida ao Baixo Mondego, onde se produz um dos melhores arrozes do mundo. No próximo fim de semana, o destaque vai para Miranda do Corvo e Lousã.Todos estes episódios podem ser vistos e revistos em sábado.pt/viajante.Além de ser líder de mercado há 61 meses consecutivos, ou seja, 5 anos e um mês, aganha sem qualquer interrupção à totalidade dos seus concorrentes há 1249 dias seguidos.