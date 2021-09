Vem aí o regresso das prestações mensais ao banco

Não foi logo no início da pandemia, em março de 2020, que Adelaide Cruz decidiu recorrer à moratória sobre os seus créditos pessoais. A empresária, de 47 anos, gere com o marido um pequeno negócio na área do turismo que inclui alojamento local (AL) e organização de programas como passeios de barco no Tejo e caminhadas gastronómicas. “Recorri à moratória quando cheguei perto do verão e vi que a pandemia se ia prolongar”, conta. O mês era julho e o turismo estava numa paralisia sem fim à vista, corroendo as poupanças do casal. “Agi por precaução e escolhi a opção de continuar a pagar os juros”, diz.



Ficou a pagar cerca de 75 euros de juros relativos a dois créditos à habitação – o da casa onde vive e outro mais recente para um apartamento a explorar em AL – e deixou no congelador da moratória cerca de 600 euros mensais em amortizações de capital. Agora, a dias do fim da moratória, conta que já foi contactada pelo banco e que comunicou que vai retomar os pagamentos no próximo mês. “Prefiro pagar e abater o capital do que empurrar com a barriga para a frente”, afirma.



O caso de Adelaide Cruz é um entre os cerca de 238 mil que pediram a moratória pública de crédito à habitação, cujo regime termina no fim deste mês. Este não é o primeiro teste para devedores e bancos – as moratórias contraídas ao abrigo do regime privado terminaram em março e as de crédito ao consumo acabaram em julho – mas é de longe o maior. Um em cada 10 devedores de crédito à habitação tinha uma moratória no fim de julho passado, num montante global de 12,9 mil milhões de euros, segundo o Banco de Portugal. Até ao aparecimento das vacinas e à eliminação de uma parte da incerteza sobre a pandemia era notória a preocupação dos gestores da banca com o fim das moratórias – em março deste ano, o presidente da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, chegou a dizer que só os apoios públicos evitariam um “tsunâmi de crédito malparado” após o fim das moratórias.