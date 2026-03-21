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CMTV completa ciclo de mil dias a liderar

CM 12:47
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Mil dias sempre a liderar é uma sequência rara no mercado da comunicação social em Portugal, mas curiosamente é a segunda vez que o canal alcança este resultado.

A CMTV completou ontem um ciclo de mil dias a liderar o mercado de informação nacional na televisão por cabo.

CMTV completa ciclo de mil dias a liderar
CMTV completa ciclo de mil dias a liderar

Com efeito, a televisão do Correio da Manhã obteve ontem um share médio diário de 5,4%, com mais de 2,6 milhões de espetadores no total.

Com esse resultado superiorizou-se a todos os concorrentes, com mais do dobro do resultado conjugado dos principais opositores, como é, aliás, habitual.

Mil dias sempre a liderar é uma sequência rara no mercado da comunicação social em Portugal, mas curiosamente é a segunda vez que a CMTV alcança este resultado.

Esta série de liderança ininterrupta começou em junho de 2023. A CMTV fez esta semana 13 anos, e é líder de mercado há 10 anos consecutivos. É emitida na posição 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT. As audiências são medidas em Portugal pela GFK.

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