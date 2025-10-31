Chinesa Shein abre na 4.ª feira em Paris primeira loja física a nível mundial

Sábado – Pense por si

A gigante asiática de 'fast-fashion' Shein abre na quarta-feira em Paris a sua primeira loja física permanente no mundo, no Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), anunciou esta sexta-feira a Société des Grands Magasins (SGM), proprietária do espaço.

Shein abre primeira loja física permanente em Paris no Bazar de l'Hôtel de Ville
Shein abre primeira loja física permanente em Paris no Bazar de l'Hôtel de Ville Europa Press via AP

Ainda em novembro, a Shein deverá instalar mais cinco lojas em França, nas Galeries Lafayette, também exploradas pela SGM.

Será no 6.º andar do histórico Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) que a marca, cujas fábricas se situam na sua maioria na China, irá expor os seus milhares de artigos a baixo custo, apesar da forte controvérsia.

"BHV Shein a 5 de novembro, abertura às 13h", publicou hoje o presidente da SGM, Frédéric Merlin, na rede social Instagram, acrescentando "estreia mundial" para enfatizar que esta será a primeira loja física e permanente no mundo para esta plataforma até agora exclusivamente 'online', fundada na China em 2012 e sediada em Singapura.

Apesar das reservas e oposição por parte do Governo, prefeitura de Paris, marcas parceiras da BHV, sindicato dos trabalhadores da BHV e vários agentes do setor têxtil francês, além de uma petição 'online' com mais de 110.000 assinaturas, a aliança entre a Shein e o BHV vai, assim, concretizar-se.

A Shein e a Société des Grands Magasins (SGM), proprietária do BHV desde 2023, abrirão um espaço com mais de 1.000 metros quadrados, sendo este o primeiro passo na implantação física da Shein antes de investir em outras cinco lojas nas Galeries Lafayette de Dijon, Reims, Grenoble, Angers e Limoges, também detidas pela SGM.

Alvo de uma proposta de lei contra o crescimento da 'fast-fashion', a Shein recebeu este ano em França três multas, num total de 191 milhões de euros, por incumprimento da legislação sobre 'cookies online', promoções falsas, informações enganosas e por não ter declarado a presença de microfibras plásticas nos seus produtos.

Chinesa Shein abre na 4.ª feira em Paris primeira loja física a nível mundial