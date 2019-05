O secretário de Estado da Defesa do Consumidor garantiu, esta-sexta-feira, que o governo não pretende alterar a lei que permita aos bancos a cobrança de taxas nas operações do Multibanco. "Não estou à espera que a Associação Portuguesa de Bancos solicite qualquer alteração à lei", declarou o governante no Fórum da TSF.João Torres referiu que não existe qualquer proibição, defendendo porém a aplicação de de dois princípios: "transparência em relação às comissões cobradas" e "proporcionalidade face aos serviços cobrados"Os presidentes executivos do BCP, BPI, Caixa Geral de Depósitos (CGD) e Novo Banco defendem que o levantamento de montantes numa caixa multibanco deve ter um custo associado e cobrado ao utilizador. Os banqueiros lembram que se no resto da zona euro os levantamentos são pagos, o mesmo deve acontecer em Portugal.A Deco mostrou-se veemente contra a cobrança de comissões nas caixas automáticas Multibanco. "Somos totalmente contra qualquer introdução ou alteração à legislação portuguesa que ponha em causa a lei que proíbe a cobrança de encargos pelas instituições de crédito em caixas automáticas, nos casos de levantamento, depósito, ou pagamento de serviços", disse Vinay Pranjivan ao Jornal Económico esta quinta-feira.O decreto-lei denº3/2010 de 5 de janeiro, como refere Pranjivan, foi feito "precisamente no legítimo interesse dos trabalhadores dos serviços financeiros para que pudesse ser introduzida inovação e deslocalização da utilização dos balcões"."Durante anos foi incentivado a utilização das caixas automáticas por parte de todo o sistema bancário português, no sentido de aliviar o peso que tinha nos custos fixos. Se olharmos para o número de balcões que fecharam nos últimos 10 anos, tudo isto teve um impacto muito positivo nas contas dos bancos", recordou o economista da Deco."Estamos na união bancária ou em Portugal? Os concorrentes são os bancos da união bancária ou são os bancos portugueses? A minha opinião não é se deve ser pago ou não deve ser pago, deve ser que na união bancária haja as mesmas regras", disse o presidente executivo do BCP, Miguel Maya, durante o 'CEO Banking Forum', que decorreu quarta-feira nas instalações da Nova SBE, em Cascais, no distrito de Lisboa."Se for gratuito, deve ser gratuito em toda a zona euro. Se é pago, concretamente em que todos os serviços têm um custo suportado pelo cliente, então que seja uniforme na união bancária", defendeu Miguel Maya.Pelo BPI, Pablo Forero interrogou-se sobre as condições de concorrência face a outras instituições bancárias internacionais: "Se alguém vem aqui fazer negócios sem investir em nenhuma caixa automática, por que têm de ser gratuitas?".Já Paulo Macedo, da CGD, disse que o entendimento do banco "é que se é uma questão de prestação de serviço, se o serviço tem valor, deve ser pago", porque "não é justo achar que os trabalhadores do banco não devem ser remunerados pelo serviço que prestam".Por sua vez, António Ramalho, líder do Novo Banco, afirmou que "a resposta é sempre a mesma [que a dos outros presidentes executivos], não há outro racional", e que "é muito difícil lá fora explicar que [o multibanco] é um serviço subsidiado", uma vez que normalmente cada banco tem a sua máquina automática.