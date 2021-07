CGD, BCP e Novo Banco avançam com processo de 26,9 milhões contra Isabel dos Santos

Processo que deu entrada no Juízo Central Cível de Lisboa tem como réus Isabel dos Santos, a Kento Holding Limited, sediada em Malta, e a Unitel International Holdings BV, com sede nos Países Baixos.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD), o BCP e o Novo Banco avançaram hoje com um novo processo de 26,9 milhões de euros contra a empresária Isabel dos Santos, de acordo com informação disponível no portal Citius.



Segundo o portal, deu hoje entrada no Juízo Central Cível de Lisboa um processo no valor de 26,9 milhões de euros interposto pelos três bancos, que tem como réus Isabel dos Santos, a Kento Holding Limited, sediada em Malta, e a Unitel International Holdings BV, com sede nos Países Baixos.

As duas empresas em causa detêm as participações indiretas de Isabel dos Santos na NOS, que se encontram arrestadas.

A este processo juntam-se outras ações em tribunal que envolvem a banca e a empresária, envolvida no escândalo Luanda Leaks, que levou ao arresto ou perda de participações em várias empresas nacionais, como a Efacec, que foi nacionalizada.