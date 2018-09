Para o ministro das Finanças, as políticas aplicadas durante a legislatura "permitiram um esforço de consolidação muito responsável" para o equilíbrio das contas públicas e para melhores serviços públicos.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, considerou esta sexta-feira, em Lisboa, que a subida da perspectiva do 'rating' da dívida portuguesa, pela agência Standard & Poor's, reflecte o sucesso das medidas aplicadas durante a actual legislatura.



"Esta notícia vem no conjunto de outras avaliações que diferentes instituições têm feito sobre o desenvolvimento da economia, das finanças públicas, do sistema financeiro em Portugal. São o resultado de um conjunto de políticas que nos propusemos implementar ao longo da legislatura (...). Um enorme esforço com sucesso assinalado pela Standard & Poor's", disse Mário Centeno aos jornalistas.



De acordo com o também presidente do Eurogrupo, as políticas aplicadas durante a legislatura "permitiram um esforço de consolidação muito responsável" para o equilíbrio das contas públicas e para melhores serviços públicos.



"Com o aumento da despesa da saúde, que no conjunto da legislatura ficará próximo de 1.200 milhões de euros acima do final da legislatura anterior, [registou-se uma subida] nos recursos humanos para mais oito mil trabalhadores. Também na educação, o número de profissionais aumentou, com mais 10.000 [funcionários], dos quais 6.800 professores", indicou.



O titular da pasta das Finanças referiu ainda que, nos últimos anos, a despesa em juros do Estado reduziu-se em 1.400 milhões de euros, que podem ser alocados "às necessidades mais importantes da administração pública e do serviço público".



Mário Centeno assinalou também que, em pontos percentuais do Produto Interno Bruto (PIB), a redução atingiu 1,6, número que classificou como "muito significativo".



"Isto permite que o país atinja esta fase de recuperação económica com as contas públicas equilibradas e com [uma] visibilidade no financiamento e na economia muito significativa, que orgulha todos os portugueses", concluiu.



A Standard & Poor's subiu de "estável" para "positiva" a perspetiva do 'rating' (notação) da dívida pública portuguesa e manteve a nota em BBB-, anunciou a agência num comunicado divulgado esta noite.



"Esperamos que a economia portuguesa cresça perto de 2% por ano até 2021, com o défice orçamental a melhorar até 0,4% do Produto Interno Bruto em 2020, de 0,7% este ano", afirma a agência S&P.



Aquela perspectiva positiva reflecte a possibilidade de uma melhoria na nota atribuída à capacidade de crédito do país.



Segundo o texto da agência de 'rating', esta melhoria vai ser aferida pelo desendividamento público e privado, bem como pela melhoria na estabilidade financeira.



"Podemos melhorar o nosso 'rating' de Portugal se a economia continuar o desalavancar (desendividar-se) externamente ao ritmo actual de (equivalente a) 3%-5% do Produto Interno Bruto", detalhou o texto.



Este processo "iria reduzir o 'stock' ainda elevado do endividamento externo do país", especificou.



Outra condição para a S&P considerar melhorar a nota portuguesa seria a "convergência das condições de crédito em Portugal com a média da zona euro, o que melhoraria a transmissão da política monetária do Banco Central Europeu".



Em particular, a S&P destacou a importância que dá aos custos de financiamento e os ainda elevados níveis de crédito malparado no sistema bancário.