Portugal é dos países com menos vagas de emprego disponíveis na UE

Portugal é o segundo país da União Europeia (UE), em ex-aequo com outros dois países, com menos vagas de emprego disponíveis em toda a região. Só a Grécia tem menos.

As vagas de emprego estabilizaram na Zona Euro e na União Europeia, em 2,1% e 2,2%, respectivamente, no segundo trimestre do ano, revelou esta segunda-feira, 17 de Setembro, o Eurostat.

O país com menos vagas de emprego é a Grécia (0,7%), um país ainda a recuperar da crise económica e cuja taxa de desemprego ainda se encontra acima dos 19%.

Em segundo lugar surgem três países, em ex-aequo: Portugal, Espanha e Bulgária.

Do lado oposto está a República Checa, com uma taxa de 5,4%, um valor bastante superior ao verificado no primeiro trimestre (4,8%). Segue-se a Bélgica (3,5%) e os Países Baixos (3,1%).

Historicamente Portugal tem uma taxa de vagas disponíveis inferior a 1%, de acordo com os dados disponíveis, dados que recuam até ao primeiro trimestre de 2001.