O ministro das Finanças disse hoje no parlamento que mais 51 trabalhadores precários da RTP receberam, em recurso, parecer favorável, que se juntam aos 130 iniciais e que já têm homologação para integração na empresa pública.



Segundo Mário Centeno, os 130 precários a quem a Comissões de Avaliação Bipartida (CAB) deu pareceres favoráveis, no âmbito do Programa de Regularização Extraordinário dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), já têm "homologação completa" para vínculo definitivo à RTP.



Depois desse processo inicial, acrescentou, foram feitas audiências prévias em relação aos restantes requerentes, 274, sendo que houve então a aprovação da CAB a "mais 51" trabalhadores.



Nestes casos, afirmou, "os ministérios das Finanças e do Trabalho ainda não têm estes pareceres para homologação".



Mário Centeno disse ainda que há mais situações que ainda podem ser alvo de análise.