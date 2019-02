Há poucas casas disponíveis e muita gente a querer comprar. A consequência? Em 2018, os preços em Lisboa subiram 19%, enquanto no Porto o aumento foi mais expressivo: 30%. Perante os números do valor médio de cada metro quadrado, encontrar casas com preço acessível a uma distância reduzida do centro da cidade pode parecer difícil. No entanto, com a estratégia correta ainda é possível dar menos de 200 mil euros por um T2 a cinco minutos do Marquês de Pombal ou dos Aliados - ou a 10, 20 ou 40 minutos.Francisca Oliveira encontrou em Campolide, Lisboa, o que apelida de "um achado". Aos 24 anos, e depois de dividir casa durante mais de cinco, decidiu ter um sítio só seu. "Os preços do quartos continuam a subir e comecei a fazer as contas. A diferença entre pagar uma mensalidade ao banco ou uma renda mensal não é muita", conta a jovem. Encontrou, através de uma agência, um T2 com terraço em Campolide por 180 mil euros, mas a precisar de remodelações.Já Ana Lima acabou por encontrar aquela que viria a ser a sua casa numa procura online: um T3 perto da estação da Trindade por 1.454 euros por metro quadrado, bem abaixo da média da freguesia, que se fixou nos 3.254 euros no terceiro trimestre de 2018 (dados da Confidencial Imobiliário). Seguiram-se oito meses de obras, mas a espera compensou. Não é todos os dias que se encontra um preço destes em plena Baixa da cidade.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 21 de Fevereiro de 2019. Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.