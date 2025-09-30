Sábado – Pense por si

Dinheiro

Castro Almeida admite ajustamentos no preço dos combustíveis

Lusa 12:55
As mais lidas

"Já no ano passado fizemos ajustamentos como a CE pretende", disse o ministro, alertando que "isso claro que obriga a mexer no preço final da gasolina e produtos petrolíferos, o que não é uma boa notícia".

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, admitiu hoje "ajustamentos" no preço dos combustíveis, após uma carta da Comissão Europeia (CE) a instar o Governo a acabar com os descontos no ISP.

Castro Almeida admite ajustes no preço dos combustíveis
Castro Almeida admite ajustes no preço dos combustíveis Manuel de Almeida/Lusa

O governante, que esteve esta terça-feira na inauguração das instalações da Euronext no Porto, disse que "há muito tempo que Portugal está em infração nesta matéria, mas tem vindo a ajustar-se.

A notícia da carta foi avançada pelo .

"Já no ano passado fizemos ajustamentos como a CE pretende", disse o ministro, alertando que "isso claro que obriga a mexer no preço final da gasolina e produtos petrolíferos, o que não é uma boa notícia".

"Temos vindo a resistir", salientou, avisando que não é possível "resistir para sempre".

"Vai ser necessário fazer ajustamentos, mas a posição que o Governo tomou no ano passado foi de só fazer ajustamentos nos momentos em que haja quebra de preço da gasolina, para que as pessoas não sintam que vão pagar mais gasolina por causa do aumento das taxas", indicou.

Ainda assim destacou, "é impensável fazê-lo de uma só vez".

Quanto ao abrandamento da inflação, disse que era uma "boa notícia", para que as pessoas tenham mais rendimento e o país fique mais em linha com o objetivo europeu.

Artigos Relacionados
Tópicos Preços Gasolina Manuel Castro Almeida Comissão Europeia Porto Portugal Euronext
Investigação
Opinião Ver mais
Miguel Costa Matos
Miguel Costa Matos
Por nossas mãos

O valor da nossa força

Não é por acaso que vemos nos partidos de extrema-direita uma relação direta entre o sucesso político e foco de mensagem. Essa é uma competência importante num político e num partido mas uma cada vez mais rara no mundo das redes sociais.

Paulo Lona
Paulo Lona

A independência da justiça brasileira sob ataque

Os sistemas de justiça independentes, pilares essenciais da democracia, enfrentam hoje estratégias concertadas de descredibilização e intimidação: magistrados visados nas redes sociais, campanhas de difamação patrocinadas, ameaças físicas e mesmo retaliações internacionais.

Menu shortcuts

Castro Almeida admite ajustamentos no preço dos combustíveis