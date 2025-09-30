Castro Almeida admite ajustamentos no preço dos combustíveis

"Já no ano passado fizemos ajustamentos como a CE pretende", disse o ministro, alertando que "isso claro que obriga a mexer no preço final da gasolina e produtos petrolíferos, o que não é uma boa notícia".

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, admitiu hoje "ajustamentos" no preço dos combustíveis, após uma carta da Comissão Europeia (CE) a instar o Governo a acabar com os descontos no ISP.



Castro Almeida admite ajustes no preço dos combustíveis Manuel de Almeida/Lusa

O governante, que esteve esta terça-feira na inauguração das instalações da Euronext no Porto, disse que "há muito tempo que Portugal está em infração nesta matéria, mas tem vindo a ajustar-se.

A notícia da carta foi avançada pelo Jornal de Negócios.

"Já no ano passado fizemos ajustamentos como a CE pretende", disse o ministro, alertando que "isso claro que obriga a mexer no preço final da gasolina e produtos petrolíferos, o que não é uma boa notícia".

"Temos vindo a resistir", salientou, avisando que não é possível "resistir para sempre".

"Vai ser necessário fazer ajustamentos, mas a posição que o Governo tomou no ano passado foi de só fazer ajustamentos nos momentos em que haja quebra de preço da gasolina, para que as pessoas não sintam que vão pagar mais gasolina por causa do aumento das taxas", indicou.

Ainda assim destacou, "é impensável fazê-lo de uma só vez".

Quanto ao abrandamento da inflação, disse que era uma "boa notícia", para que as pessoas tenham mais rendimento e o país fique mais em linha com o objetivo europeu.