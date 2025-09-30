Taxa de inflação abranda para 2,4% em setembro

O INE estimou uma variação média nos últimos doze meses de 2,4%, um valor idêntico ao de agosto.

Edição de 23 a 29 de setembro

A taxa de inflação diminuiu para 2,4% em setembro, ficando 0,4 pontos percentuais abaixo da variação de agosto, segundo a estimativa provisória divulgada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



Comparativamente com o mês anterior, a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido 0,9% (-0,2% em agosto e 1,3% em setembro de 2024), indicou o INE na síntese estatística.

O indicador de inflação subjacente - o índice total excluindo os produtos alimentares não transformados e energéticos -- terá registado uma variação de 2%, uma taxa inferior em 0,4 pontos percentuais à do mês anterior.

Já a variação do índice relativo aos produtos energéticos foi de 0,3% (-0,2% em agosto) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados ter-se-á mantido nos 7%.

O INE estimou uma variação média nos últimos doze meses de 2,4%, um valor idêntico ao de agosto.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 1,9%, face a 2,5% no mês precedente.

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de setembro serão publicados no dia 10 de outubro.