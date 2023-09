Revendedores de combustíveis dizem que Governo tem folga para baixar mais ISP

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) considera que o Governo tem margem para proceder a maiores reduções no imposto sobre produtos petrolíferos (ISP) e, assim, tornar o preço de venda nos postos mais baixo para os condutores.







Em comunicado enviado esta terça-feira às redações, a ANAREC saúda a decisão do Ministério das Finanças de aumentar a descida no ISP no gasóleo e gasolina, mas lamenta que "os valores apontados sejam manifestamente insuficientes para combater a asfixia sentida diariamente pelos consumidores e pelas empresas portuguesas".De acordo com a associação, existe margem para reduzir ainda mais o ISP. Isto, diz, porque "a receita extraordinária do IVA se revela muito superior". E a ANAREC sustenta esta afirmação com os dados divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).A ANAREC detalha que a 13 de maio o preço do gasóleo era de 1,394 euros por litro, enquanto a 22 de setembro esse valor ascendia a 1,814 euros. Ou seja, sublinha a associação, o preço subiu 42 cêntimos por litro.Esta variação "sempre ascendente" traduziu-se num aumento da receita do IVA de cerca de 10 cêntimos por litro.Já na gasolina simples 95, a 13 de maio o litro custava 1,603 euros e a 1 de setembro o preço era 27 cêntimos mais elevado, para os 1,874 euros. Neste caso, ressalva, a variação foi oscilante mas "a tendência de alta foi claramente persistente" e representou um acréscimo de receita do IVA de seis cêntimos por litro.Considerando estes dados, a ANAREC "apela ao Governo que faça refletir de imediato este diferencial de receita do IVA no ISP e/ou Taxa de Carbono, em cada um dos produtos".A associação deixa ainda uma queixa: a exclusão do gás propano líquido (GPL) engarrafado destas medidas.Lembrando que os principais consumidores de GPL engarrafado são "as famílias mais carenciadas ou habitações em que não há alternativas de consumo", a ANAREC refere que atualmente o valor de ISP pago é de dois euros por garrafa, "o valor mais alto de sempre".