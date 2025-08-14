Sábado – Pense por si

14 de agosto de 2025 às 07:38

"Não podemos deixar as populações à sua sorte", refere o líder do PS sobre os incêndios

José Luís Carneiro esteve na quarta-feira no NOW e não criticou o facto de Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa estarem de férias, mas disse que, quando assumiu a pasta de ministro da Administração Interna, António Costa referiu que o indicado seria tirar a sua altura de descanso na Páscoa.

