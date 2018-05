Estas previsões melhoram as estimativas feitas em Novembro passado, quando Bruxelas previa uma desaceleração para 2,5% em 2018.

A Comissão Europeia subiu a previsão de crescimento da economia espanhola em 2018 para 2,9%, mais quatro décimas do que as estimativas anteriores, considerando que o consumo interno, apesar de desacelerar, continua a ser decisivo.



Nas Previsões Económicas de Primavera divulgadas hoje em Bruxelas, o executivo comunitário estima que, depois de um crescimento "forte" de 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017, o crescimento em Espanha irá desacelerar para 2,9% em 2018 e 2,4% em 2019.



Estas previsões melhoram as estimativas feitas em Novembro passado, quando Bruxelas previa uma desaceleração para 2,5% em 2018 e 2,1% no próximo ano.



"As previsões de crescimento para 2018 e 2019 serão apoiadas pelas medidas incluídas na proposta de orçamento" do Estado para 2018 que deverá ser aprovado nas próximas semanas, consideram os serviços da Comissão Europeia.



Bruxelas estima que o investimento deverá desacelerar, mas continuará a "crescer de forma robusta" em 2018 e 2019, assim como as exportações, com o país a ganhar quota nos mercados internacionais, apesar da esperada apreciação do euro.



No que diz respeito ao défice orçamental, a Comissão Europeia está mais pessimista do que o Governo espanhol.



O desequilíbrio orçamental deverá reduzir-se dos 3,1% do PIB verificado em 2017, mas enquanto Madrid aposta num défice de 2,2% em 2018, a Comissão Europeia estima que este será de 2,4%.



Para Bruxelas, as medidas previstas no projecto de orçamento espanhol para 2018 limitam a diminuição do défice, sublinhando os cortes na fiscalidade para os rendimentos salariais mais baixos, o aumento dos gastos com as pensões e o aumento salarial dos funcionários públicos.



Por outro lado, Bruxelas avança que a taxa de desemprego deverá continuar a diminuir "rapidamente" -- de 17,2% em 2017 para 15,3% em 2018 -- e ficar abaixo da fasquia de 14% em 2019, o valor mais reduzido desde 2008.



Para o conjunto dos países da zona euro, Bruxelas prevê que, depois de um crescimento acima do esperado de 2,4% do PIB verificado em 2017, a taxa deverá manter um valor elevado de 2,3% em 2018 e baixar "ligeiramente" para 2,0% em 2019.