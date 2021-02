BPI retoma distribuição de dividendos em setembro. Paga 13 milhões de euros

O BPI vai retomar a distribuição de dividendos em setembro deste ano. A decisão já foi aprovada pelo conselho de administração do banco, que irá propor ao acionista único, o CaixaBank, o pagamento de 15% dos resultados líquidos da atividade em Portugal, num total de 13 milhões de euros.







João Oliveira e Costa bpi

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana x Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Tópicos BPI Portugal CaixaBank economia negócios e finanças banca Artigo Anterior Próximo Artigo

A decisão foi comunicada esta quinta-feira, 4 de fevereiro, pelo presidente do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2020. "O conselho de administração já aprovou a proposta de distribuição de dividendos de 15% dos resultados, que serão liquidados em setembro de 2021, em absoluta correspondência com as recomendações dos reguladores. Será distribuído, em setembro de 2021, 15% do resultado, portanto, 13 milhões de euros", afirmou o banqueiro.Os dividendos de 13 milhões de euros correspondem a 15% do resultado líquido recorrente da atividade do BPI em Portugal. Em 2020, este indicador totalizou 84,3 milhões de euros. Já considerando o grupo, o BPI reportou lucros de 104,8 milhões de euros em 2020, valor que corresponde a uma quebra de 68% em relação aos resultados de 2019.O BPI torna-se, assim, no primeiro banco português a anunciar o regresso à distribuição de dividendos, depois de, no ano passado, o Banco Central Europeu (BCE) ter recomendado a suspensão desta distribuição a todo o setor bancário, tendo em conta a crise gerada pela pandemia. Já no final do ano passado, o regulador europeu abriu a porta à retoma do pagamento de dividendos, mas recomendou que este não ultrapassasse 15% dos lucros registados em 2020.