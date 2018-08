Bloomberg diz que Angola deve crescer 2,1% em 2018

Os analistas da FocusEconomics esperam um crescimento económico de 1,9% este ano e uma aceleração para 2,3% em 2019, e depois uma subida para 2,8% em 2020 e 3,3% e 3,8% nos dois primeiros anos da próxima década. O Governo angolano estima um crescimento de 2,2%, o que representa uma forte revisão face aos 4,9% que previa até Junho.

A economia de Angola deve crescer 2,1% em 2018, de acordo com a média das previsões apresentadas pela agência de informação financeira Bloomberg, que estima ainda que a expansão económica aumente para 2,5% no próximo ano.A previsão dos economistas da Bloomberg, geralmente denominada por ‘Bloomberg Consensus’, é mais optimista que a estimativa dos analistas da FocusEconomics, que antecipam um crescimento do PIB do segundo maior produtor de petróleo angolano na ordem dos 1,9% este ano.A economia deve emergir da recessão em 2018 devido aos preços mais altos do petróleo, que são benéficos para o segundo maior produtor de petróleo na África subsariana", escrevem os consultores da FocusEconomics na análise deste mês às economias africanas, enviada esta semana aos investidores e a que a Lusa teve acesso.