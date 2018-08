CMTV duplica resultados da concorrência em dia de debate com Varandas

A SIC Notícias obteve um share diário de 2,7% e a TVI24 teve um share diário de 1,7%.O CM Jornal das 19h45, onde aconteceu o debate no qual compareceu o candidato Frederico Varandas, foi o programa mais visto no universo de informação nacional no cabo, com 146 mil e 800 espectadores em média, e 4,3% de share.



A essa hora, as 20, a SIC Notícias emitiu o Jornal da Noite, com cerca de 43 mil espectadores, e a TVI 24 emitiu Estúdio 24, com cerca de 32 mil espectadores. Ou seja, juntas, SIC Notícias e TVI 24 obtiveram cerca de metade do auditório do CM Jornal.



Para domingo estão convidados os candidatos Dias Ferreira e Rui Rego, no segundo debate eleitoral do Sporting, às 19h45, no Cm Jornal.



Todos os resultados são da responsabilidade da GFK.

A CMTV goleou a concorrência no dia do primeiro debate sobre o Sporting, em que esteve presente Frederico Varandas.A CMTV obteve 4,4% de share no dia, o equivalente à soma da audiência dos seus dois principais concorrentes.