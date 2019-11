O período de grandes descontos que se inicia hoje e se prolonga pelo fim de semana já causou feridos entre compradores em anos anteriores, que por vezes se agridem para conseguir o televisor plasma com que sonharam o ano todo.

As cenas de confusão são mais comuns nos Estados Unidos, onde o dia de promoções surgiu nos anos 50, como uma forma de aumentar as receitas dos comerciantes antes do fim do ano e associado ao feriado do Dia de Ação de Graças. Mas já aconteceram em Portugal e a loucura tem uma explicação.





"A Black Friday é um fenómeno social. Eu fico mais suscetível em comprar coisas que não preciso porque tudo está em promoção e penso que tudo é uma oportunidade de compra", explica Samuel Lins, psicólogo do consumo e professor na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto."E porque toda a gente está a comprar, fico emocionalmente envolvido e tenho uma tendência para comprar coisas supérfluas", acrescenta.



Mas isso não explica as cenas de pancadaria que já se verificaram. Aqui entram o fator da multidão. "Toda a gente estar a comprar é o que caracteriza a Black Friday", considera o psicólogo. E, por um dia, as normas sociais aplicadas ao ato de comprar alteram-se.



"Se eu for comprar um produto num dia normal eu vou estar sozinho, dificilmente vou correr para ir buscar o produto, nem empurrar pessoas na linha da caixa. Porque essa é a norma aceite", começa o professor Samuel Lins. "Mas se toda a gente estiver a comprar a correr e a empurrar eu vou fazer o mesmo. É o fenómeno a que se chama desindividuação, as pessoas deixam de ser indivíduos e comportam-se como o grupo se está a comportar."





O comportamento é alimentado ainda pelo anonimato da multidão. "Ninguém está a ver que eu estou a ser agressivo, porque toda a gente está a ser agressiva."

Para o psicólogo, o dia pode ser utilizado por alguns consumidores para adquirem produtos mais caros a preços comportáveis para os seus orçamentos familiares, para assim puderem exibirem um estatuto social mais elevado. "Vê-se sobretudo em roupa de marca, uma camisola que custa 200 euros e que compro por 30 euros, por exemplo. Quando usar a camisola ninguém vai saber que eu quase morri para a comprar, mas vai ver que a tenho."

Contra a Black Friday

A compra em catadupa que ocorre na Black Friday foi criticada pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que no início da semana, num debate sobre sustentabilidade, classificou o dia de promoções como o "expoente máximo e negativo de uma sociedade capitalista."

Mas há quem se recuse em entrar na lógica comercial e marque a diferença. "No to Black Friday, buy less, buy better" (não à Black Friday, compre menos, compre melhor), pode ler-se na montra de uma loja no Chiado, em Lisboa. Para o psicólogo, é um sinal de que algo está a mudar no consumismo. "Nos últimos anos tem aumentado a ideia do consumo consciente: preciso de comprar ou não."

Mas Samuel Lins salienta que nem todas as compras feitas na Black Friday são supérfluas. "Há pessoas que precisam de um eletrodoméstico e esperam por este dia. É uma compra planeada e pode ser uma excelente oportunidade."

Mesmo o alerta de associações de consumidores, como a Deco, para a prática de algumas superfícies comercias de inflacionarem os preços semanas antes para os descer na Black Friday, não demove os portugueses. "Isso mostra o poder do desconto elevado que leva as pessoas a comprar", reforça o psicólogo.

Para aumentar a confiança dos clientes, algumas lojas garantem a devolução do produto após a compra. " É curioso, é como se a própria loja oferecesse a doença e a cura."

Mas o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, João Vieira Lopes, tem outra explicação. "De facto, o consumidor português é um bocado viciado em promoções", disse ao Público. É um problema cultural, acrescenta, "há uma cultura, não sei se mediterrânica, que faz lembrar o bazar de Istambul."